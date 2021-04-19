一塊虛擬地皮售價高達400萬元　呢5種虛擬資產你知多少

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-19 19:57

除了虛擬貨幣，近期NFT（非同質化代幣，Non-Fungible Token）亦引爆熱潮，NFT資產的所有權及真偽由區塊鏈認證，大批數碼藝術品以NFT進行發售，當中數位藝術家 Beeple更以6,900萬美元的價格出售其NFT的藝術品。在這個虛擬世界，除了藝術，連土地、建築、甚至推文都可以作為NFT買賣，售價高達數十萬美元。

據《路透社》報道，虛擬平台Decentraland目前已累計售出價值逾5,000萬美元（約3.89億港元）的虛擬土地，當中一塊41,216虛擬平方米（Virtual Square metres）土地更以57.2萬美元（約444.5萬港元）成交，創下歷史新高。

數據顯示，Decentraland今年3月共錄得334名買家，土地交易金額超過400萬美元，比2月大幅增加逾4倍。

虛擬土地除了可以炒賣外，用戶亦可以在自己的土地創建屬於自己的虛擬社區空間，或是自行創作虛擬資產，再在交易所出售。

NFT（Non-Fungible Token）是以區塊鏈技術產生的獨有標記，可用作認證虛擬資產物主的擁有權。

近來大熱的5種虛擬資產

上文亦有提及的Decentraland就是一個VR虛擬世界，讓投資者可以用該世界中的流通貨幣MANA，就世界中的土地權進行交易，值得注意的是Decentraland並非單純遊戲，而是建基於區塊鏈中的「地產」。

Brave是主打私隱的瀏覽器，並以區塊鏈原理運作，以BAT代幣（Basic Attention Token）獎勵用戶，而BAT代幣是首隻透過瀏覽時間和活動來獲取的代幣。

Chainlink是透過「預言機」或網絡「解答」活動而衍生出來的一種代幣。使用Chainlink取得資訊時，便需要用LINK代幣來支付取得資訊的手續費。

Filecoin是透過數據儲存和連接而建立起來的一種獎勵系統。礦工通過閒置硬盤資源進行挖礦，從而獲得FIL代幣激勵。換言之，Bitcoin採用的是CPU算力挖礦，Filecoin採用的則是硬盤挖礦。

Livepeer是直播平台上，透過播放和轉發衍生的一種被動收益，允許用戶直接分享實時直播畫面，並可以通過執行視頻轉碼來獲得 Livepeer 代幣。