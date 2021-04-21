華融危機未有定案 中資美元債違約風險「預先」回落│財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-21 21:01

華融債務問題傳聞滿天飛，上日消息傳出中國考慮對華融（2799）旗下華融國際逾200億美元債，進行債務重組或展期；今日下午又傳出，人行有機會出手救華融。面對消息紛陳，華融的美元債價猶如坐過山車一樣，急跌又急升。

人行出手傳聞 推高華融債價

上日傳出內地考慮對華融國際進行債務重組或展期，投資者憂慮倘若計劃實施，債券持有人將要蒙受損失，觸發相關境外美元債應聲暴跌。一筆華融的離岸高級永續美元債價格，於上日一度由約90美元，直線下挫至80美元。

不過，今日下午，有關人行會出手救華融，購買其千億資產的傳聞傳出後，該筆永續美元債獲得支持，價格重返至86美元水平。

人行出手傳聞 推高華融債價

中資美元債違約風險指標回落至兩周低

雖然華融自身的美元債券價格隨住各樣消息、傳聞傳出，而出現半日升、半日跌的異常波動走勢，不過整體中資企業的美元債市場似乎已經逐步消化了華融的不良影響。

參考用來反映中資債券風險的指標——中國五年期信用違約互換（CDS），指數在本月月中（15日），一度受累華融事件影響，而升至半年以來高位。數值愈高，反映市場認為債券的風險愈大。

不過，隨著事件推進，包括上周五（16日）內地銀保監重申不良資產資產管理公司經營是穩定的，主要的經營指標、監管指標都處於正常合理區間，以及華融亦開始償還了一筆本月到期的25億美元債券等，令到上述的CDS風險指標，自本周開始已經逐漸回落。

在外電尚未公布人行有機會出手救華融之前，中資美元債違約風險指標已經下跌至兩周以來低位(資料來源：彭博)

在外電尚未公布人行有機會出手救華融之前，該風險指標已經跌至兩周以來低位。反映不管人行是否會出手支撐華融，債市投資者都逐漸傾向相信，華融事件是集中在其企業本身，而未有輻射至其他中資債券。

標普料事件令市場重新評估中央政府對國企的支持力度

國際評級機構標普今日報告表示，華融相關事件，有機會促使市場重新評估內地政府對國有企業（SOE）、資產管理公司以及其他金融機構的支持力度，但相信政策制定者將阻止局勢演變成系統性的金融動蕩，以免影響到標普對中國的主權評級。

標普認為，雖然最近市場機構開展了更嚴格的風險管理、更低的風險偏好以及對華融離岸債券投資的嚴格控制，但華融在剝離問題資產方面的進展，尚未有正式的披露；這些現有問題將使投資者對其信心更加脆弱，從而可能進一步導致其存續債券價格的大幅波動。

信貸評級機構標普料華融事件令市場重新評估中央政府對國企的支持力度。（路透社）

標普相信華融事件不影響中國主權評級

標普指出，華融信息披露的持續延遲，以及長期無法進入資本市場，可能會導致標普重新評估其母公司同子公司之間的聯繫，以及標普在針對華融國際控股的評級行動中所考慮的政府支持的間接因素。

標普又指出，目前中國的主權評級沒有立即的風險，相信中國決策者將密切關注局勢，並將採取行動防止不確定性引發系統性金融動蕩，預計國內金融穩定不會受到重大影響，華融事件不會給主權評級帶來直接風險。

另一方面，彭博今日一篇文章，亦羅列了數據去推斷華融的債務問題，似乎不會對內地銀行業構成風險。數據顯示，中國華融在海內外未清償債券總額相當於420億美元（折合3,260億港元），其中約171億美元債券（折合1,328億港元）將於2022年底前到期，分別相當於四大內銀的核心一級資本的3.2%和1.3%。估計工行，建行，農行和中行持有的未償債務可能不會超過30%。因此，即使華融出現債務違約，損失也很容易被吸收。金融債券價值僅佔銀行的金融投資的12%。

固然，大家也沒有水晶球，人行最終會否真的如外電所言，出資購買華融的千億資產，仍然是要密切跟蹤。不過，即使最終是由華融自身承擔其過度發債的風險，容許華融用市場化的方式，去化解其應當承擔的債務責任，相信仍然是監管機構考量的一個選項。因為出手與否，考量的重點不是一間國企的繼續存在或破產，而是其對於整體內地銀行業的資產負債，以及系統穩定的影響。