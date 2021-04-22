古根海姆：比特幣短期或暴跌50%　長期睇好升至最高60萬美元

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-22 08:16

古根海姆（Guggenheim Partners）全球首席投資官Scott Minerd長期看好比特幣，但他周三（4月21日）表示，該全球最大加密貨幣的上漲速度過快。

《新浪財經》報道，Scott Minerd稱，鑑於比特幣在短期內的大幅走高，泡沫現象非常突出，認為比特幣價格將迎來重大調整。

在加密貨幣交易所Coinbase直接上市之前，比特幣的價格創下了近65000美元的歷史新高，目前比特幣的價格接近55000美元。

「我認為比特幣價格將回落至20000至30000美元，跌幅為50%，但比特幣的有趣之處在於，我們之前曾見過類似的跌幅，」 Minerd説。但他認為，這是「長期牛市正常演變」的一部分，比特幣價格最終將達到40萬美元至60萬美元。

比特幣延續了從2020年開始的大規模反彈，今年迄今已上漲了近90%。機構投資者對比特幣的認可被認為是助長該加密貨幣漲勢的因素之一。此外，特斯拉等一些企業將部分現金投資於比特幣，萬事達卡（Mastercard）、高盛等金融企業也都在圍繞加密技術進行業務拓展。

比特幣迅猛的上升步伐甚至令像Minerd這樣的加密貨幣好倉感到擔憂，Minerd今年早些時候也曾警告會出現短期回調。一些加密貨幣淡倉則繼續辯稱比特幣處於泡沫中，最終將破裂。

持有比特幣多年的長期價值投資者Bill Miller表示，他並不擔心比特幣像2017年那樣處於泡沫之中，當時比特幣達到了近2萬美元的新高，但在接下來的幾個月裏急劇暴跌了約80%。

「（比特幣）的供應量每年增長2%，但需求增長更快。這就是你真正需要知道的所有信息，這意味着它會越來越高。」Miller説。不過這可能並非一帆風順，因為「對於比特幣來説，波動性是你為漲勢付出的代價」。