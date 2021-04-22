加拿大央行「如期」縮減資產購買規模　加息預期意外提前

撰文： 李進 最後更新日期： 2021-04-22 20:50

加拿大央行周三（21日）公佈議息結果，除保持利率於0.25%不變以外，每周的資產購買規模也如預期般減少了10億加元，而對加息時點的預期則意外提前。

根據加拿大央行在公告當中的表述，該行將從4月26日開始把每周債券購買規模從40億加元縮減至30億加元，這與市場預期一致。該行對此表示：「本次的債券購買規模調整反映了在經濟復甦當中取得的進展。不過，儘管經濟前景改善，管理委員會認為現在仍有相當大的產能過剩，而復甦還需要超常規的貨幣政策支持。」

該行行長Macklem在議息後新聞發佈會上表示，該行在QE政策上大體維持資產組成的久期不變，如果最新預期兑現，債券購買速度可能會進一步放緩，而未來的調整將是漸進式的。

此外還有個小插曲：在預定公佈決議的時點前約9分鐘，《彭博》曾轉引MT Newswires的消息報道稱加拿大央行將維持QE規模不變，而這與決議中的減少有着明顯出入。

對於市場關注的利率前景，加拿大央行在本次的公告當中表示：

「（加拿大央行）仍致力於將利率保持在非常低的水平，直到經濟中的閒置部分被吸收，從而能可持續的實現2%通脹目標。而根據最新預測，上述情況可能會在2022年下半年某個時間發生。」

加拿大央行此前給出的升息時點是在2023年，而這次的利率決議表明該行不僅在縮減QE規模（因為它必須這樣做），而且還將提前加息（因為通脹飆升）。

此前的3月23日，該行副行長(Toni Gravelle發表講話時稱，該行正在逐步退出此前為緩解市場壓力而推出的緊急流動性計劃，包括購買省級和企業債務的計劃。他在介紹該行計劃如何縮減政府債券購買計劃時表示，任何縮減都將是循序漸進的。

而他對於加息時點方面則表示：

調整資產購買步伐不一定意味着我們對於開始升息時點的看法有改變。

當時有市場觀點認為，格拉維爾此舉加劇了人們對其可能最快4月開始縮減QE的預期。