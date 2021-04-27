螞蟻基金2020年收入達60億元　再創歷史新高

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-04-27 12:30

2020年，中國全年新發基金逼近3.2萬億元人民幣，創出基金髮行總量新紀錄，在基金銷售環節上佔據舉足輕重地位的第三方基金銷售巨頭齊齊交出有史以來「最亮眼」的成績單。

據《券商中國》報道，A股上市公司恒生電子、東方財富4月26日晚間同時披露2020年年報，其參股控股的螞蟻基金、天天基金兩大第三方基金銷售巨頭過去一年營收數據隨之曝光。

年報數據顯示，螞蟻基金2020年營收突破60億元，再創成立以來新高。淨利潤接近1億元，相比2019年同期猛增156.56％。

天天基金也傳出捷報，2020年全年實現基金銷售額近1.3萬億，其中非貨幣基金銷售額6990.72億元，金融電子商務服務業務全年收入29.62億元，按年增長139.74％。若將螞蟻基金營收與東方財富的金融電子商務服務收入簡單對比，螞蟻基金與天天基金網差距從2019年的6個多億進一步拉大至30億之上。

更為值得注意的轉變是，第三方基金銷售巨頭基金銷售業績已經開始趕超部分頭部商業銀行，天天基金過去2020年的非貨幣基金銷售額已經超過工商銀行，更是可以「叫板」在新基金首發上實力「數一數二」的招商銀行。

一直以來，幾大基金代銷陣營中，中國的商業銀行一直以銷售新基金見長，第三方基金銷售機構則在老基金持續營銷上佔據話語權。

不過，到了2020年，公募基金市場迎來爆發式增長，以螞蟻基金為代表的第三方基金銷售中「第一梯隊」也開始在新基金首發上發力。2020年9月，螞蟻基金代銷的5只創新未來基金不到10個工作日內全部售罄，合計募集金額達到600億元，成為市場關注的焦點。

據中國基金報此前報道，支付寶基金頁面也將「新發基金」作為重點欄目，設有新發列表、新發預告及募集結束等子欄目，並配有「買入」按鈕，方便客户「一鍵購基」。

wind數據顯示，截至2021年4月26日，螞蟻基金目前代銷的基金公司家數為136家，代銷基金5,476只。