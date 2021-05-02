馬斯克炒公關下集　內地紛爭嚐苦果｜來一杯莫卡．陳仕娜

撰文： 陳仕娜 最後更新日期： 2021-05-02 11:00

媒體愛Elon Musk，但他卻討厭傳媒，對報導輸打贏要，一心捧高自己；他亦無視公關，一棒打散Tesla公關團隊，那邊廂又靜雞雞在中國禮聘PR，並請人打理社交平台。馬斯克、媒體、公關之間，充斥愛恨交纏的張力。科技狂人透露於5月8日任NBC王牌節目《Saturday Night Live》嘉賓主持，大家擔定凳仔剝花生，口沒遮攔的馬爺必定吹得天花亂墜，看來又要勞煩員工救火善後。

無視公關的惡果正在顯現

Tesla早前上海車展的首日遭一位身穿「剎車失靈」T恤的女苦主闖入，並爬上車頂叫喊示威。這位張女士的車輛踩剎掣曾幾次出現不靈，投訴後卻被Tesla副總裁冷淡以一句「沒有辦法妥協」回應打發，車展現場又遭兩名彪形大漢強行拖走。維權事件不斷發酵，蔓延至官媒新華社發文、中紀委及中國消費者協會出聲助攻，直斥特斯拉不妥協的強硬態度欠佳，事件擾攘至今已超出兩個月，Tesla仍在提出各種理據駁斥張女士言論，質疑其可信性，或影射其別有意圖。

苦主哭訴父親於剎車系統失靈意外中輕微腦震盪，Tesla管理層應施展懷柔手段，率先釋出善意慰問，而非陷入「碰瓷黨」或行家惡意攻擊的糾結中，一逕保持不願妥協的高傲姿態，在消費者心中失分；亦非一家市值逾5萬億元的跨國巨擘應有的待客之道。

這宗紛爭處理不善，小事化大。坐鎮得州的馬斯克鞭長莫及，玩弄輿論他屬神級，惟擺平另一方國土需要另一套的功夫，不能齋賣噱頭。欠盲公竹指路，鋼鐵俠也變成亂衝亂撞的盲眼俠，聘用認識民情國情人情的在地PR必不可少。

公關不純粹是「油灰水」的化妝師，更是對企業360度瞭如指掌，懂得因時因地制宜、知所進退的策略師。馬斯克是superman，沉醉於搶攻之勇，輕視媒體、公關與客戶，「瀨嘢」嚇不怕他，炒掉PR背後的算計，是公關牌打得更加「carefree」，製造輿論炮彈更具快感。這家電動車大佬的局面是：

沒有官方，Elon Musk就是官方；

Twitter粉絲暴漲，繼續自high；

資訊混亂，求證無門，媒體自作故事；

漠視危機，以時間來淡化危機；

毒素長期積聚，拖垮企業形象。

強勢領袖主張一人獨大，公關之道強調溝通合作互利，兩者背道而馳。但飛天遁地的萬能俠終究會著地，從市場中得到最直接的無情鞭撻和啟發。

值得高興的是，只要壞孩子馬斯克繼續大放厥詞，Tesla股價必有長進、傳媒不會寂寞、公關亦很熱鬧。

撰文：陳仕娜（耀才證券企業傳訊總監）

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。