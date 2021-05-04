恒指高開近百點　考驗頸線支持力　比亞迪逼近半年低｜財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-04 10:00

恒指連跌兩日後，今早高開80點或0.28%，報28438點。科技指數靠穩升3點，報8231點。地產股見追捧，恒隆地產及新地各揚近6%及近3%，受惠本港首季GDP較預期佳。

港股上日五窮月開局不利，兩日累跌近千點，恒指上日收市險守28,300點頭肩頂頸線關鍵支持位，收報28,357點，跌367點。不過，跌勢能否喘定，不能樂觀，因內地股市正休市，北水暫停，港股成交失動力；加上隔晚美股三大指數個別發展，納指再跌0.5%，五大科技股「FAANG」中，四隻下跌，跌幅介乎0.4%-2.3%，相信本港科技股今日亦會跟隨向下，對大市構成沽壓。

美股三大指數個別發展，納指再跌0.5%，五大科技股「FAANG」中，四隻下跌

值得留意的是，上日港股續挫，不過由於北水休戰下，大市全日成交額失守一千億元，僅958.46億元，創2月11日半日市以來最低水平。預期在港股通周四重開前，大市成交難見起色。

消息指螞蟻集團其中一位投資者富達投資，大削螞蟻集團估值逾一半。（資料圖片／美聯社）

消息指富達對螞蟻集團估值削減一半

焦點股份方面，阿里巴巴旗下螞蟻集團何時能完成整改，重新IPO為市場關注。據《華爾街日報》報道，螞蟻集團其中一位投資者富達投資，大削螞蟻集團估值逾一半，於今年2月底，富達把螞蟻估值調低至1440億美元，即較去年挫逾51%。原因是內地對金融科技企業的嚴厲監管，大幅削弱其增長前景。

另外，隔晚美股TESLA(特斯拉)挫3.5%，因集團歐洲首間超級工廠建造受阻，該廠選址德國柏林，不過近日當地環保組織要求暫停工程以免傷害冬眠中的動物，廠房要延遲至明年1月份才能投產。港股同業比亞迪在業績公布後，近期股價亦呈弱勢，已經跌至近半年低位，或會隨同業進一步向下。

摩通上周發報告，指對比亞迪首季業績疲弱不感意外，不過對公司數年來首次不就接下一季(即第二季)提供盈利指引，感到驚訝，預期公司或面對市場下調預測。