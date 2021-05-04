芝商所推出微型Bitcoin期貨　價格僅為一枚Bitcoin的1/10

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-04 11:10

芝加哥商業交易所（芝商所，CME）昨日（3日）推出微型Bitcoin（比特幣）期貨，進一步擴大其整套加密衍生產品的陣容。據CoinDesk，Bitcoin現報每枚55,939美元，日內跌幅為3.99%；以太幣報每枚3,254美元，日內升幅為7.15%。

芝商所表示，微型Bitcoin期貨保留了標準Bitcoin期貨的特點和優勢，但投資方式效率更高，成本更低，可供投資者對沖現貨Bitcoin的價格風險，改善交易策略。

據悉，該期貨將採用現金交割的方式，價格則基於芝商所以美元計價的Bitcoin參考價，且已在芝商所上市並受其監管。

芝商所股票指數和另類投資產品全球負責人Tim McCourt表示，微型Bitcoin期貨的價格僅為一枚Bitcoin的1/10，將為包括機構、散戶在內的廣泛市場參與者提供具有成本效益的方式，以微調其Bitcoin風險。

TD Ameritrade Futures and Forex，LLC董事總經理JB Mackenzie指出，微型Bitcoin期貨的推出解決了投資加密貨幣方面的兩個最大問題，即高成本和參與受監管環境的願望。

芝商所在2017年首次推出Bitcoin期貨產品，今年以來每日平均交易量為6.9萬個Bitcoin。芝商所在今年2月8日推出以太幣期貨以來，平均每日成交量為3.84萬個以太幣。