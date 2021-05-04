新地接連購入廣州及古洞項目　美銀升目標價至144元

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-04 16:48

新鴻基地產（0016）於上周分別於廣州南站及香港上水沽洞奪得項目，美銀發表報告，予「買入」評級，目標價由139元上調至144元。

美銀於報告內指出，新地以70.82億元人民幣獲得廣州南站項目，項目可建面積達91.7萬平方米。由於項目6成可建面積能出售，有助分散險之餘，亦可帶來穩定利潤；並預期項目毛利率達三成以上。其餘零售﹑寫字樓部分收益率為4%，屬合理水平，兼且可以補足香港高鐵站項目。

新地另以86億元獲得古洞地皮，每呎樓面地價為7,184元。縱使樓面呎價高於預期，可是當中有16%可建面積為零售面積。由於項目鄰近落馬洲，該行預期日後可成大灣區港深科技發展的焦點。該行又預料該項目住宅物業部份每呎售價須達1.5萬元，才有15%邊際利潤。不過以往新地擁有於偏遠地區，亦可以取得高呎價經驗。

美銀指出新地所作投資，可從大灣區進一步整合中受惠；又指出縱使本地發展項目或引致未來兩﹑三年公司盈利陷入呆滯，但相信隨著新投資物業落成，公司持續收入部份能增加。

該行指出目前新地現價較資產淨值折讓55%，預測股息率4厘屬吸引水平，重申「買入」評級。該行又預期新地在6月會推出元朗及天水圍站項目，及180億元可售資源，成為催化劑。