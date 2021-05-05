騰訊雲與愛丁堡大學合作 提供雲技術支援作教學研究用途

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-05-05 17:11

騰訊（0700） 旗下雲業務品牌騰訊雲今日（5日）宣布，與蘇格蘭愛丁堡大學（University of Edinburgh）正式簽署合作備忘錄，透過雲產品及雲技術支持該校的研究及教學，以鞏固該大學於研究的技術發展以及人才培訓。

騰訊雲將為愛丁堡大學的學術領域提供一系列的技術支持和資源，包括使用騰訊雲的產品套件、提供雲服務點數與提供線上及線下的雲技術培訓，並會透過培訓及由騰訊雲專家研發的雲技術和產品為大學提供協助。今年4月起，將會聯同大學推出多個與騰訊雲相關的碩士課程。

騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹表示，今次與愛丁堡大學簽署的技術發展合作備忘錄，引證了騰訊雲對教育界的承諾，彰顯公司「用戶為本 科技向善」的使命，並期待為愛丁堡大學提供更多教學資源、知識及技術支持，以及加強培育人才。

愛丁堡大學金融計算高級技術理學碩士課程總監 Tiejun Ma 表示，金融業對提升及發展數碼技術知識的需求有明顯增長。愛丁堡大學的商業信息集群（Business Informatics Cluster）很榮幸能受惠於騰訊雲的服務，期望此舉能為蘇格蘭提供更好、更先進的高等教育服務，並開創更多技術發展的可能性。

大學將聯同騰訊雲推多碩士課程相關項目

另外，愛丁堡大學的 Business Informatics Cluster 與貝氏中心將會推出一系列由騰訊雲支援的研究及人才培訓計劃。這些計劃將建基於大學不同的技術領域，例如數據科學及 AI 人工智能和金融技術。由今年4月起，大學將聯同騰訊雲推出多個與碩士課程相關的項目，利用數據、計算及 AI 人工智能技術，為不同機構於金融、風險評估及數碼化的決策帶來正面影響。