紐交所維持對三大中資電訊公司ADR除牌決定

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-07 20:32

紐約證券交易所董事會旗下委員會，決定維持對中國移動（0941）﹑中國電信（0728）及中國聯通（0762）的美國存托證券從紐交所除牌決定。

三間電信公司均指出，根據紐交所上市公司手冊第804.00條，預料紐交所將向美國證券交易委員會提交25表格，以撤銷公司美國存托股份的上市及註冊，並向公召提供該25表格副本。根據紐交所上市公司手冊第804.00條，於向美國證交會提交25表格表，紐交所將通過發布新聞稿及於其官方網站，以發布公告的通知方式宣布撤銷美國存托股份上市的最終決定。該通知將於紐交所官方網站保留至下市生效。根據《美國1934年證券交易法》（經修正）項目下第12d2-2條規定，公司美國存托股份下市會在向證交會提交25表格10日後生效。

稱會保護公司合法權益

聯通指出，已發行美國存托證券數目已由去年底的3,300萬份，在大幅減少至4月底時約500萬份，佔公司已發行股份0.2%。美國存托證券持有人，可據存托協議的條款及條件，將其持有的美國存托證券交還給美國紐約梅隆銀行，以換取普通股，交還每1份美國存托證券可換取10股普通股。

中移動指出，美國存托證券持有人可透過紐約梅隆銀行換取普通股，每份存托證券可換取5股普通股。

中電信指出截至5月6日已發行114萬份美國存托股份，佔公司已發行股份總數0.14%。美國存此證券持有人可透過紐約梅隆銀行換取普通股，每份美國存此股份可換取100股H股。

三間公司均指出，上市以來一直嚴格遵守各項法律法規﹑市場規則及上市地監管要求，依法合規運營。同時繼續密切關注相關事項進展，並尋求專業意見及保留一切權利，以保護公司合法權益。