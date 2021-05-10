呷哺呷哺與青島日辰組合資公司　從事生產調味料火鍋底料業務

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-10 09:23

呷哺呷哺（0520）公布，上周六非全資附屬公司呷哺呷哺（中國）食品與青島日辰食品訂立合作合同，於天津市西青區成立一間合營公司，主要從事生產經營調味料、火鍋底料、即食及冷凍調理食品等業務，以於集團旗下餐廳間分銷及透過其他渠道於市場銷售。

根據合營協議，合營公司將分別由呷哺中國及青島日辰擁有50%權益。合營公司首期註冊資本將為9,800萬元人民幣。其中，呷哺中國及青島日辰將分別注資4,900萬元人民幣。

合營公司董事會將由5名董事組成，其中2名將由呷哺中國提名，而其餘3名將由青島日辰提名。合營董事會主席將由青島日辰提名，而合營董事會副主席將由呷哺中國提名。合營董事會將負責落實合營董事會決策，且將負責合營公司日常運作及管理。青島日辰將擁有對合營公司的控制權。

呷哺呷哺指，訂立合營協議旨在確保產品穩定供應，以支援集團業務擴張，以及對產品進行個性化打造以於集團旗下餐廳間分銷及於市場銷售，從而提升顧客滿意度。董事會相信，透過合營公司與青島日辰合作可充分利用青島日辰於生產高質量調料產品方面的先進技術及廣闊經驗，將令集團整體大為受益。集團深知調料產品業務擁有豐富潛在市場機遇，能夠與集團主營餐飲服務業務優勢互補，與此同時董事會亦認為，成立合營公司促進推出優質產品，有助多元化集團收入來源，進一步增強其品牌形象，符合集團業務發展策略及規劃。