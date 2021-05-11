印尼擬對加密貨幣交易徵稅　Bitcoin跌至5.5萬美元　狗狗幣瀉一成

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-11 16:00

加密貨幣集體轉跌，Bitcoin（比特幣）一度跌回54,800位置，現報55,858美元，日內跌幅4.69%；Ethereum（以太幣）跌至3,970美元，日內跌幅3.57%；Dogecoin（狗狗幣）則繼續下跌，現報0.46575美元，日內跌幅10.3%。

印尼稅務局發言人宣佈，為增加國家政府收入應對COVID-19疫情，考慮對加密貨幣交易徵稅，有關計劃仍在討論階段。目前印尼禁止以加密貨幣進行支付，但允許加密貨幣作為商品進行交易。

儘管加密貨幣呈現跌勢，但市場仍大舉進場。外電報道指，繼花旗上周傳出考慮進軍加密貨幣業務消息後，瑞銀現時亦研究向高淨值客戶提供投資加密貨幣的途徑。

瑞銀近日發表聲明指，目前瑞銀正在密切關注數字資產領域的發展。不過該行強調，對支撐數字資產的技術（DLT，分布式賬本技術）較感興趣。

而標普道瓊指數公司近日亦推出全新數碼資產指數系列，包括追蹤Bitcoin價格的S&P Bitcoin Index（SPBTC）、追蹤以太幣價格的S&P Ethereum Index（SPETH），以及同時追蹤上述兩者價格的S&P Cryptocurrency MegaCap Index（SPCMC）。