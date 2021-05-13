長實今表決收購案　三招誘股東贊成　沈大師：散戶可趁機換馬

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-05-13 07:00

長實集團（1113）將於今日（13日）下午舉行股東特別大會，就斥資170億元，向李嘉誠基金會收購4項基建資產，同時以向股東回購的方式縮減股本進行表決。

集團為吸引小股東投下「贊成」票，先後出招。首先將回購股數由3.3億股，加碼至3.8億股，佔已發行股份總數約10.29%，每股作價同樣為51元，最新回購涉資193.8億元。

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長實斥資170億元向李嘉誠基金會收購4項基建資產。（長實公告）

「息誘」小股東

其次是「息誘」小股東通過交易，交易中，賣方的李嘉誠基金會，將確保2021及2022年度四個基建項目可向長實現金分派不少於9.1億元，即收益率年均不少於5.35％。以去年股息1.8元推算，估計2021年及2022年度每年股息將不低於2.07元，增幅達15%；股息率由交易前的3.7厘料增至逾4.2厘。

中港物業「大晒冷」

最後更將集團旗下位於中港、英國、新加坡、澳洲及巴哈馬的物業價值「大晒冷」，評估日期截至今年2月28日，長實應佔價值達4,966億元，未計其他基建、飛機租賃等業務，就已經是目前約1,820億市值的2.7倍左右，單是中、港物業應佔估值，就已經逾4,240億元。

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三間財務顧問機構先後「護航」

連出三招，目的似乎是希望小股東了解通過交易後的「好處」多於「壞處」，由長實委託的獨立財務顧問「英高財務顧問」，已率先「護航」。早前已發表報告，指收購建議符合長實企業策略；而集團本身對相關基建資產有足夠認識，對收購應不會有任何阻力，因此建議獨立董事委員會推薦，及推薦獨立股東投票贊成相關決議案。

同時兩間獨立投票顧問機構，包括Glass Lewis及Institutional Shareholder Services Inc（ISS）亦發表報告，均建議股東投贊成票。ISS指，收購計劃預期可為長實帶來額外收入來源，亦可為股東提供投資溢價的機會；Glass Lewis亦認為收購可增加收入，預料派息將有所增加，回購計劃亦對股東有利，有助日後提高每股盈利及改善該股估值。

沈振盈建議小股東應該投下贊成票。（資料圖片）

大師：純地產業務「死路一條」

專家亦似乎有同樣看法，訊滙證券行政總裁沈振盈接受《香港01》訪問時認為，小股東應該投下贊成票，笑言現在香港做一間純地產業務的公司是「死路一條」，集團要分散投資，而今次的交易可增加集團穩定收入，亦可開拓新的資金回報，「係一個好刁」。

不過他建議股當贊成今次交易的同時，亦可考慮將手上的股份，以51元的價格售予長實，主要因為長實股價未來的增長空間細，股東可選擇套現，在疫情前高位買入的亦可趁機換馬。