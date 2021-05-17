摩通：大宗商品市場被低估　投資者應隨通脹上升增持倉

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-05-17 14:36

近幾個月來，由於經濟重啓釋放了消費者被壓抑的需求，再加上供需失衡，大宗商品價格一直飆升。摩根大通（JP Morgan）最新發布的一份報告稱，隨着通脹的上升，投資者應尋求增加他們的大宗商品敞口，作為一種對沖。

據《財聯社》報道，過去一年，由於對住屋及住屋翻修的需求急增，加上加拿大限制其森林木材的供應，木材價格漲逾兩倍多。同樣，油價亦一直上升，主要是燃油需求大增，以及美國最大的輸油管道之一受網絡攻擊而燃油供應一度被切斷。

此外，由於電動汽車對銅的需求增加，加之供應鏈未能跟上，銅價已經上漲了一倍多。諸如此類的動態，再加之4月美國CPI按年增長4.2%，創下13年來的最高水平，都表明投資者應尋求增加他們的大宗商品敞口。

儘管如此，但摩根大通發現，投資者在黃金以外的大宗商品上的配置僅為0.6%。這低於2009年之後的平均水平，亦遠低於2010年至2013年近1%的水平。與此同時，摩根大通數據顯示，投資者似乎更痴迷於股市，最近幾個月的股票配置超過了2008年之後的平均水平。

摩根大通發現，投資者在黃金以外的大宗商品上的配置僅為0.6%，低於2009年後的平均水平。（資料圖片）

若通脹持續上升 大宗商品或是較好的對沖工具

摩根大通在報告中解釋稱，「投資者目前在全球投資組合中低估了大宗商品的權重。從配置角度來看，這使得股票比大宗商品更容易受到衝擊。

「從倉位角度看，除黃金外的大宗商品較長期而言不太容易受到衝擊，而且相對於股票資產類別而言也不太容易受到衝擊。」該行在報告中寫道。

摩根大通總結稱，如果未來幾個月通脹繼續出人意料地上升，大宗商品長期的相對吸引力「將變得更加強大，因為投資者認為大宗商品是更好的通脹對沖工具」。