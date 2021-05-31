疫下業績「反常」　上市公司照發盈喜　揭「粉飾櫥窗」4大留神位

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-05-31 13:03

疫情之下，本地零售、飲食業進入冰河時期，去年業績理應見紅，惟餐飲股紛紛發出盈喜，教人意外。事實上，不少公司去年業績受到衝擊，但「有危也有機」，在各種原因下，今年表現相對「靚仔」，為損益表「化妝」。做法雖然合規，但投資者須留神！

叙福樓去年收入8.03億元，同比下跌20.17%，但成功扭虧為盈。﹙資料圖片﹚

「意外之財」未必可添食

本地禁晚市堂食近一年，飲食業首當其衝，「照計」餐飲股應該「陣亡」居多，惟不少發盈喜，業務疫市好轉！例如「牛涮鍋」母企叙福樓集團（01978）發出盈喜，2020年扭虧為盈，由蝕1,120萬變賺1.4億元；大家樂（0341）亦發盈喜，預計2020年度盈利大增3.76倍；大快活集團（0052）則預計截至今年3月底止財年，錄得純利約1.5億元，2020年3月底止同期純利約6,100萬元，按年升1.46倍。

上述三間餐飲公司盈喜，不約而同都提及收到政府「保就業」補助。以股價由低位0.5元一度狂飆1.6倍的叙福樓為例，截至去年12月底止全年收入8.03億元，按年下跌20.17%，但卻可以扭虧為盈，除了節省成本外，亦一原因也是收取了4,379.7萬元政府補貼。

值得一提， 叙福樓租賃修訂而增加了其它收入。該公司在其他收益中，提及4,598.3萬元因提前終止租賃而產生來自租賃修訂之淨收益，也算是去年另一筆「意外之財」，原因是「HKFRS 16租賃」的會計準則在2020年10月因疫情關係，簡化了承租人相關租金減讓，如免租期和臨時減租的會計處理。在新準則下，只要新租金較原本租金為低，且免租期不超過今年6月，就不屬於租賃修訂。因此，減租直接令租賃負債減少，損益表中其它收入則上升。

瑞聲的盈喜直接承認受惠低基數效應。（資料圖片）

低基數效應 贏在起跑線

除了一次性收入外，也要留意低基數效應。瑞聲（2018）早前亦發出盈喜，公布今年截至3月底止第一季盈利大增約9.1倍，主因2021年第一季較2020年同期更正常的市場需求。意即去年經濟活動停擺，令基數較低，今年初盈利有所「反彈」。

又如海信家電（0921）日前盈喜，預期今年首季賺介乎2.09億至2.29億元人民幣，按年增長3.8至4.26倍，業績增長原因之一是受疫情影響，公司去年同期經營受到較大影響，導致去年同期對比基數偏低。

滙控今年首季預期信貸損失錄得撥回淨額4億美元，2020年同期則是30億美元提撥。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

撇賬「太狠」錄回撥

此外，銀行股的撥備亦猶如「海鮮價」，滙豐控股（0005）今年首季業績，期內列賬基準除稅前利潤按年增加79%，至58億美元，首季列賬基準預期信貸損失錄得撥回淨額4億美元，2020年同期則是30億美元提撥。

事實上，同一招數渣打集團（2888）早於2017年已用過，渣打2017首季錄得稅前盈利9.9億美元，按年升近一倍，按季亦扭虧為盈。其中，集團經營收入按年升約8%，按季只升約2%，但貸款減值撥備卻顯著減少，按年及按季分別減少約58%及68%。

利息資本化有助內房股「放大」盈利，負債比率較易窺探債務情況。（視覺中國）

利息資本化 由虧轉盈

事實上，除了低基數效應及一次性補貼等「套路」外，上市公司仍可以透過不同會計準則「粉飾廚窗」，包括利息資本化。

高槓桿的內房公司財報中，財務成本或開發中物業會看見「資本化利息」身影。意即該利息支出沒有在損益表(P&L)中即時扣減，而是計入開發中物業之中，成為資產成本一部份，直至樓盤建築工程完成為止。此舉可以為利息支出「瘦身」，間接谷大盈利，惟在負債上卻無法「化妝」。

一向高槓桿的恒大（3333），去年稅前利潤682.45億元人民幣，按年跌8%。期內銀行借款及其他借款3,883.49億元人民幣，但融資成本只有22.4億元人民幣。其中，資本化利息高達694.62億元人民幣，較其稅前利潤還要多；而其淨負債權益比率（Net Debt to Equity Ratio​）去年底則為556%。

另一內房佳兆業（1638）的資本化財務成本同樣高企，集團去年稅前盈利105.02億元人民幣，同比上升一成；期內銀行借款及其他借款1,214.71億元人民幣，但融資成本卻只有18.18億元人民幣。期內資本化利息高達92.41億元人民幣，佔其稅前利潤逾87%，其淨負債權益比率則為294%。

羅嘉表示，部份公司在疫情下為了生存，或會誇大現金流、隱瞞借貸等等。（李澤彤攝）

年報五大常見造假項目

上述公司做法合規，但去年疫情，許多公司業務大受打擊，難保其他有「越界」行為，安邁企業諮詢高級董事羅嘉亦舉出五大常見造假項目，包括誇大收入、資產估值、降低支出、負債、誇大、隱藏關聯交易。

在疫情下，他表示公司為了生存，或會誇大現金流、隱瞞借貸等等。假如核數師發現公司賬目有可疑，董事局或會聘請獨立第三方作調查。羅嘉又稱，在他們進場之後，除了實地考察之外，還會比較同業數據、調查公司背景等。