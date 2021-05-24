中國銀保監會副主席：長期低利率易助長資產泡沫和投機炒作

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-05-24 09:22

2021清華五道口全球金融論壇周末兩日在北京召開，今年以「新格局 新發展 新金融」為主題，中國銀保監會副主席肖遠企在會上發表主旨演講。

《每日經濟新聞》報道，肖遠企提出五個方面金融問題的思考，其中提到了長期低利率環境會造成金融風險隱性化和長期化，負利率不僅會弱化中央銀行的貨幣政策傳導效果，而且可能將引發政府債務過度擴張，也容易在金融市場上助長資產泡沫和投機炒作。

對於金融中介多樣化背景下的金融業邊界問題，肖遠企表示，過去三十多年，從事金融業務的主體已成倍增加，對究竟什麼是金融業務，現在好像變得比較模糊。但由於金融業的特殊性，這又必須要釐清，不允許有模糊。金融業的範疇與非金融業務的邊界究竟在哪？目前在國際上沒有一致的共識，需要從理論上闡釋得更清楚。

金融結構與經濟增長關係

金融結構與經濟增長的關係，究竟是促進是促退還是中性？

對此，肖遠企表示，「一百多年的現代金融經濟發展史並沒有提供一個準確的有説服力的線性因果關係，有的國家甚至出現了完全相互矛盾的對照。」事實上，金融結構是一個動態的變量，對金融作用的方式、機理在不同時期、不同國家，表現得也不完全遵循相同的路徑。

另一方面是金融結構與金融穩定的關係，究竟什麼樣的金融結構更加有利於金融穩定和安全，從而可以減少金融危機發生的頻率，減少對社會經濟的衝擊？

怎樣的微觀金融基礎結構比如股權結構、資產負債結構，怎樣的中觀金融市場結構比如融資結構、競爭充分性和競爭集中度等，以及怎樣的宏觀金融管理結構能更加有利於金融穩定？

目前的研究沒有一致定論，但有一些共識，比如説一國的金融結構往往內生於經濟社會體制變化之中，與該國經濟發展階段實體經濟的形態、金融深化程度、金融消費習慣以及傳統文化等都有關係，而且要與這些相適應。

肖遠企指出，全球範圍內並沒有放之四海而皆準的最優金融結構，只有適合本國國情的才是最好的。

而對於數字貨幣，他認為數字貨幣出現讓傳統貨幣政策傳導路徑發生變化。

肖遠企表示，貨幣的發展形態從實物商品貨幣、貴金屬貨幣到法定貨幣，其形態發展的背後實質是貨幣制度的演進，特別是信用貨幣制度的出現促進了現代中央銀行制度的形成和發展。

他認為，經濟金融化程度提高，貨幣政策工具創新，非銀行金融中介體系和金融市場規模的壯大，新一代技術特別是數字貨幣出現，都使原來沿着商業銀行存款準備金制度運行的傳統貨幣政策傳導路徑發生變化。

低利率是否帶來趨勢現象

肖遠企指出，全球超低利率乃至出現負利率已經有很多年了，涉及的國家也越來越多，超低利率或者是負利率不僅直接挑戰傳統的金融理論，而且也對金融機構的經營和盈利模式也產生了深遠的影響。

那麼低利率是否會帶來一個趨勢性現象，利率水平和淨利差長期持續下降？

肖遠企舉例稱，目前，實施超低利率負利率經濟體的淨利差從上世紀90年代以來一直在下降甚至已經趨近於零。但這些國家金融體系的結構並沒有發生太大的變化，這就説明其金融市場和金融機構早已經做出了某種調整或者是變化。

肖遠企強調，低利率甚至負利率帶來的負面影響也不能忽視，長期低利率環境會造成金融風險隱性化和長期化。從央行的角度來看，負利率弱化了貨幣政策傳導效果，央行資產負債表風險爆雷增加，越來越需要將各類資產市場動態納入視野。

從財政的角度看，超低利率或將引發政府債務過度擴張，加劇財政懸崖，與主權債務風險。從企業角度看，債務高企值得警覺，目前全球債務佔GDP的比重已經超過350%，其中絕大部分是由企業貢獻的。

從金融市場來看，容易助長資產泡沫和投機炒作。金融機構的經營與盈利模式將作怎樣的改變？宏觀管理政策將作怎樣的調整？這些都需要理論的支持和引領。

此外，對於金融中介多樣化背景下的金融業邊界問題，肖遠企表示，金融的本質就是一種中介，而過去三十多年，從事金融業務的主體已成倍增加，對究竟什麼是金融業務，現在好像變得比較模糊。但由於金融業的特殊性，這又必須要釐清，不允許有模糊。

金融業的範疇與非金融業務的邊界究竟在哪？從事什麼樣的金融業務屬於特殊權利，必須持牌經營？目前這些在國際上沒有一致的共識，都需要從理論上闡釋得更清楚一些。