創業比賽鼓勵女性平權 疫情新常態下在職媽媽獲關注

撰文： 巨子ICON 最後更新日期： 2021-05-26 10:46

根據香港婦女事務委員會的「香港的女性及男性對婦女在家庭、職場及社會的地位的看法」調查結果顯示，社會普遍認為女性需要比男性犧牲更多才能獲得事業上的成功，如女性特別是女管理層在職場較易受歧視，及承擔更多照顧家庭責任的限制等。

女性參賽者數量顯著提升 企業設KPI鼓勵女性職場發展

多項調查顯示，女性的某些天性特質，如感性、同理心、容易合作融合等，能夠為商業團隊的決策管理等提供價值。今年由港科大舉辦的Hackathon創業比賽中，32%參加者為女生，較2019年的20%有大幅提升，相信與本屆活動中特別設立的女性黑客獎項及關注女性社交挑戰主題等有關。現時科大的男女學生比例約為七比三，將會持續投入資源鼓勵女同學甚至女教授的發展。

德勤中國人力資源總監蘇淑玲女士補充道，在職員工中約有六成為女同事，管理層中女性佔比五成，在合夥人中約佔1/3，在不同層級眾女性佔比有不同的招聘目標，希望為女性提供平等的職場發展及晉升機會。

德勤中國人力資源總監蘇淑玲分享女性員工佔比數據

根據德勤中國研究中心2019年發佈的中國上市公司女性董事調研報告中發現，參與調研的中港兩地上市公司樣本中，女性董事佔比僅有10.90% （香港佔13.32%，內地佔9.63%），不及歐洲女董事比例的一半，反映中國職業女性在領導層的參與度，上市企業董事會的多元化程度等較歐洲國家仍有較大進步空間。值得注意的是，相對最為領先的歐洲國家挪威，上市公司女董事佔比為42%，仍不足一半。

關注在職媽媽職場挑戰 主題社交平台獲多獎嘉許

疫情期間較為彈性的工作安排為女性兼顧職場與家庭提供便利，但疫情「新常態下」，在職媽媽則需要面對更多挑戰。社會上不少機構一直關注及倡議家庭友善僱傭措施，在本次的活動中亦有涉及。商業夥伴Deloitte Digital及香港科技大學特設Social Innovation主題鼓勵參與者針對女性在工作或作為家庭主婦所面臨的社會挑戰提出解決方案。

多個學生團隊就此主題發揮創意，為全職家庭主婦或在職媽媽拓展交友圈或尋找生活幫手，成為獲獎熱門。來自香港大學的Geek Overflow團隊通過Moms4Moms平台方案摘Deloitte Female Specific Solution Award，而來自香港科技大學的NAAAA團隊亦提出相似理念方案WAPP獲取冠軍大獎及Deloitte Women Hacker Recognition Award。

問答環節中有嘉賓問到該類社交平台「與Baby Kindom的分別」，學生答道，「其本質相似，但是尋找相似背景的夥伴、搵幫手應對臨時狀況等功能更加簡明方便的展示，便於使用」，結合背後使用的匹配及推送演算邏輯，亦算是模式創新一種。

當然，關於信任度、安全性等問題也是大家關注的焦點，不同團隊亦指出始終需要有管理員進行日常監督，及設定規則鼓勵評分，幫助其他媽咪篩選幫手。