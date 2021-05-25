人民幣穿6.4關近三年高　溫灼培：恐加劇美通脹　股市風險增

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-25 20:40

人民幣離岸價兌美元升穿6.4，為近三年以來首次，匯市專家認為與美匯指數近期轉弱有關；須關注人民幣升值，對物價的影響，特別是令美國通脹問題加劇。匯率、貨幣政策，與金融市場一環扣一環，通脹升溫最終或傳導至股票市場，引發連鎖式風險，投資者不可不慎。

離岸人民幣兌美元午後升幅明顯擴大，升破6.4關口，創2018年6月來新高。

人民幣離岸價兌美元升穿6.4，為近三年以來首次（資料圖片）

今次人民幣升值，源於4月份以來美元指數反覆向下，最新更跌穿90關口，創三個月低位，自4月以來人民幣兌美元累計升值約2.5%。美元走低，主因聯儲局多次出口術，淡化美國通脹情況，重申通脹只是暫時性的，將會繼續維持低息環境及買債規模。

中國對美出口值逾萬億元 人幣升值勢推高物價

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時指出，今次人民幣升值，要關注會對美國的通脹問題，造成什麼影響。

國統局數據顯示，今年首四個月，美國為中國第三大貿易夥伴，其中，對美國出口1.05萬億元人民幣（下同），增長49.3%；自美國進口3,930.5億元，增長53.3%；對美貿易順差6,538.9億元，增加47%。

當美國通脹進一步加劇，將令聯儲貨幣政策陷入兩難決擇

通脹問題難解 聯儲陷兩難

溫指出，由於中國有大量貨品出口美國，當人民幣升值，將提高美國的物價水平，造成輸入性通脹。

當美國通脹進一步加劇，將會令聯儲貨幣政策陷入兩難的決擇：一是無視就業市場尚未復甦而勉強加息；或是重申通脹升溫屬假象而繼續維持買債。兩個選項看似南轅北轍，不過同樣會對美股帶來沽壓，而不是聯儲希望見到的情況。

首先，加息很容易理解，對經濟會產生壓抑的作用，能夠控制物價升幅。不過對依賴天量流動性帶動的美股自然會帶來沽壓，同時亦不利美國的就業市場復甦。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，一旦市場不相信聯儲控制通脹的能力，難免會拋售美元。（張浩維攝）

回看月初美通脹超預期 美股單日急挫逾2%

另一個選項是，美聯儲一如以往，重申通脹是暫時性的假象，不過若面對通脹升溫，此舉會損害美聯儲公信力。「3.2%通脹是假象、4.2%通脹是假象、若升至5.2%呢?」一旦市場不相信聯儲控制通脹的能力，難免會拋售美元，這樣同樣會反倒過來加劇通脹風險，進一步損害美股升勢。一旦美股急挫，港股亦難逃一劫。因此，由人民幣匯率帶動的這種連鎖式風險，市場不得不慎。

事實上，近期股票市場的大幅波動，原因離不開投資者對通脹的憂慮。美國4月消費物價指數按年上升4.2%，是逾12年半以來最大升幅，遠超市場預期。通脹升溫，令美國股市帶來大波動。於本月12日公布美國通脹數據當日，美股道指急挫近700點，跌幅達2%；科技股主導的納指更傷，急跌2.7%。