美匯續尋底　中港氣氛好轉　恒指上試二萬九關│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-26 09:26

中港氣氛佳，恒指昨升498點或1.7%，報28910點，升近二萬九關，市場短線氣氛好轉，要留意能否升穿29300水平的阻力，否則仍是大型波動格局。

A股三大指數昨全數升逾2%，兩市成交額亦破萬億大關，為近3個月首次，外資大掃A股達217億元。中資券商股起舞，如果A股繼續保持氣勢，中資券商或A股ETF為首選，內險為次選。

業績+解禁+入指數 小米續是焦點

小米（1810）今發布首季業績，據《彭博》綜合分析師預測數據顯示，首季收入料按年升逾50%，至746.8億元；經調整淨利潤（Non-GAAP）按年料升70.9%，至39.3億元。

同時公司今日開市前公布，美東時間5月25日下午4時09分，美國哥倫比亞特區地方法院頒發了最終判決，解除了美國國防部對於小米「中國軍方公司」的認定，正式撤銷了美國投資者購買或持有小米證券的全部限制。公司昨亦獲重新納入富時全球股票指數系列。

小米續是焦點，今發布首季業績，又獲解禁，昨日又重入獲納入富時全球股票指數系列，（小米公司@微博）

阿里健康 （241） 公布全年業績，截至3月31日止年度收入達155.2億元人民幣，按年增長61.7%，經調整利潤淨額近6.3億元人民幣，按年大增198.5%，兩者均遜預期。

美匯續尋底 美股聚焦周五PCE數據

美股昨晚略作回吐整固，道指及標指跌0.2%，納指僅微跌收市。周五美國將公布PCE數據，《彭博》綜合預測數據，為按年升2.9%。聯儲局官員官員續為通脹降溫，芝加哥儲行行長埃文斯周二表示，要清楚了解潛在的通脹動態，並不容易，但強調近期通脹上漲，並非邁向高通脹的先兆。

另外，聯儲局副主席克拉里達表示，在未來政策會議上，聯邦公開市場委員會可能將會討論削減量寬的議題。他同時重申，通脹壓力只屬暫時性質。美國10年期長債息昨跌穿1.6厘，低見1.56厘，跌至5月10日以來最低。美匯指數繼續尋底，報89.68，利好新興市場。