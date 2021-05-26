阿里健康虧轉盈　股價竟急挫6%今年新低　專家拆解兩大原因｜附表

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-26 21:00

阿里健康(241)今年3月剛榮升藍籌股，「染藍」後首份業績，雖然全年由虧轉盈賺3.49億人民幣，不過市場「唔收貨」，今日股價明顯逆市捱沽，盤中最多曾挫8%，低見20元，創今年新低，收市挫近6%。專家解釋指，集團在去年疫情期間能夠虧轉盈，是市場早已預期的；因此投資者更為關注的是，阿里的網上藥品電商平台，收入高增長能否持續。不過今次業績反映下半年收入增長放慢，正是令市場失望的地方。

一表看清阿里健康半年及全年業績比較(金額為人民幣)

阿里健康昨晚公布截至今年3月止全財政年度業績，成功由虧轉盈，錄得純利3.49億人民幣，相對上一年度虧損659萬元。

集團收入155.18億人民幣，按年增加61.7%，遜於市場預期的166.3億元。當中，佔收入比重最高（佔比達到85%）的醫藥自營業務收入按年上揚62.5%，至132.16億元。

雖然集團全年業由虧轉盈，屬於正面的表現；不過集團在中期業績已經率先由虧轉盈，所以可以說，今年能夠錄得盈利，是投資市場的預期之中。

阿里健康「染藍」後首份業績，市場「唔收貨」

反而，有兩大原因，令到投資者在業績後用腳投票，股價急跌。

1、下半年收入增長放慢

首先，第一個原因是，集團下半年收入增長放慢。翻看集團上半財年收入增長為74%，至71.6億人民幣。不過，下半財年收入增長放慢至僅53%，市場關注收入增長放慢，是和醫藥自營業務有關。

正榮金融業務部副總裁郭家耀接受訪問時表示，投資者關注點不單單是業務去年能否賺錢，更重要的是，經過新冠肺炎疫情後，網上平台銷售收入能否持續上升。而這一點在今次業績上，是令投資者有少少失望。

投資者更為關注的是，阿里的網上藥品電商平台，收入高增長能否持續（Reuters）

對於收入增長放慢，美銀美林指出，主要原因與藥品直銷業務有關，首先該分部的收入增長放緩，其次是處方藥銷售比例上升，亦對毛利率帶來影響。

2、處方藥銷售比例增 拖累毛利率

第二個原因，在於集團的全年毛利率，意外未能改善。

去年上半財年，集團毛利率由25.1%上升至26%，主要原因是醫藥自營業務規模效應帶來的採購成本降低，令到OTC（非處方藥）的毛利率上升。市場原先預期，毛利率改善的趨勢，能夠得以持續。

然而，最終集團全年毛利率為23.3%，出乎意料地與上年持平。毛利率意外未能上升的原因，是由於處方藥的銷售佔比上升，而其毛利率較低，拖低整體毛利增長。

郭家耀認為，在內地逐步有條件放開網絡銷售處方藥的大趨勢下，阿里健康的處方藥的銷售佔比逐步提高是正常現象，而銷量增長理應能夠抵銷毛利率低的問題，不過今次業績表現，則令投資者抱有疑問。