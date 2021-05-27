虛擬貨幣再遭中國強監管　多家礦企宣佈將隱藏中國境內IP

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-27 09:14

一周之內，虛擬貨幣挖礦和交易遭遇來自中國國務院金融委、三大金融行業協會、地方政府的「重拳」出擊。部分虛擬貨幣相關企業對此快速作出反應。據了解，已有虛擬貨幣交易所暫停了中國用户開户，多家礦機服務平台宣佈屏蔽中國大陸地區IP，也有挖礦企業選擇轉戰海外。

《澎湃新聞》報道，針對網傳消息「火幣合約暫不支持中國用户開户，以前認證通過的火幣賬户但未開通合約賬户的用户現在也開通不了合約賬户」，加密貨幣交易所火幣回應稱，針對部分國家和地區新用户暫時不開通合約、槓桿、ETP（Exchange Traded Products）等服務。

不過，另外一家加密貨幣交易所歐易（原OKEx）對澎湃新聞表示，業務層面目前沒有變化。

有礦機制造商直言影響不大：70%客户在海外

一位接近國內大型礦機制造商人士表示，監管政策對其影響不大，因為現在主要的客户都在海外，佔比已近70%，並且其自營礦場都分佈在哈薩克斯坦、加拿大、美國等地。

該人士認為，監管趨嚴對其公司而言短期肯定有影響，包括投資人對於監管的態度、一些中小客户存在顧慮。長期看，無論美國政府還是中國政府都在日益重視，其實意味行業往正規走。

他指出，其所在的公司不會進行業務調整，需要做的就是繼續搞定晶圓供應，「因為海外客户需求太大了。」

多家礦機服務平台宣佈屏蔽中國大陸地區IP

另外，已有多家礦機服務平台宣佈屏蔽大陸境內IP。礦機分時租賃平台比特富富發佈公告表示，將於2021年5月26日24時在現有的平台基礎上進行升級。除原有的平台註冊和下單環節時的各國家地區法律法規提示及用户簽署承諾外，升級後平台將屏蔽所有中國大陸地區IP，進一步確保不向中國地區提供租賃服務。對於用户在平台升級之前已經生效的租賃服務，服務將不受影響，直至履約完成。

雲挖礦平台比特小鹿發佈公告稱，近期為積極配合相關國家和地區的監管精神，支持挖礦行業合規化發展，比特小鹿將進行升級調整，自北京時間2021年5月26日22時起，將屏蔽所有中國大陸地區IP，進一步確保平台不向中國大陸地區居民提供服務。

同日，實體礦機挖礦平台火星雲礦宣佈，為配合近期相關部門監管精神，促進挖礦行業合規發展，火星雲礦將於北京時間5月26日20:00起屏蔽大陸境內IP的訪問。火星雲礦時刻關注相關政策落地進展，以多種預案保證平台持續運營。

有礦企轉戰海外

在「高壓」的監管政策下，「出海」或是大多數礦企的選擇。據火星雲礦官網，5月23日火星雲礦宣佈部分礦機將轉場至哈薩克斯坦礦場。相關礦機於5月23日停機，停機期間相應礦機訂單將由「挖礦中」調整為「停機維護」。火星雲礦託管的其餘比特幣礦機也將有序進行妥善處置，具體方案詳見後續公告。

萊比特礦池創始人江卓爾也在微博上提到，後面會主要在北美部署礦場挖礦。