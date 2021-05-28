美團首季經調整虧損39億　按年擴大16.9倍　合乎市場預期

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-28 17:50

美團（3690）收市後公布首季業績，截至今年3月底止三個月，期內收入按年增長120.9%，至370.16億元（人民幣．下同）；Non-GAAP經調整EBITDA錄得虧損23.82億，去年為盈利4,131萬元；經調整虧損淨額為38.91億元；按年擴大16.9倍。

期內，餐飲外賣業務經營溢利錄得11.15億元，去年為虧損7,088萬元；到店、酒店及旅遊業務經營溢利錄得27.48億元，按年增長3倍；新業務則錄得經營虧損80.44億元，按年擴大4.89倍。

對新業投入為99億元

美團指，於2021年首季，集團增加對新業務的投資。零售（尤其是社區電商業務）繼續成為集團最大投資領域。於2021年首季，新業務及其他分部的收入按年增加136.5%至99億元，主要受零售業務、B2B餐飲供應鏈服務及共享騎行業務的增長所推動。

公司指出，展望未來，配合有效利用技術及對創新的投入，將會繼續為消費者、商家、外賣騎手，以及生態系統內所有其他參與者創造更長遠的價值，並承擔社會責任。

綜合多間券商預測，美團首季經調整淨虧損預料介乎26.8億至51.8億元，按年擴大11倍至23倍，平均數為39.7億元。

郭家耀﹕關注公司未來如何應對反壟斷等議題

正榮金融業務部副總裁郭家耀指出，市場人士對今次美團季績表現不感意外，因早前公司管理層已預告會加大投資。

他預期投資者會關注新投資項目的經營指標如何，目前公司在社區團購業務已具優勢，特別是在配送及冷鏈等配套層面。同時在接單數目領先，相關業務若已建立市場規模後，競爭者未必可以太容易搶回市場份額，因客戶對相關服務的粘度較高。

他又指出公司早前成功把握機會完成大規模集資，讓公司擁有足夠資源作投資，亦迫使其他對手跟隨。

惟他亦指出投資者要關注在目前內地針對反壟斷情況下，美團如何應對有關監管機構要求﹑二選一等問題，包括在此情況下，如何加大送餐補貼等。

被問及股價前景時，他認為今次業績未必會帶來太大刺激，建議投資者要保持耐性。

連敬涵料股價將於260至280元間徘徊

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵指出，由於公司未來會繼續投資新業務，而有關業務未必能夠在短期內帶來回報，或令投資者不太愉快，加上仍要面對來自監管機構調查等問題，在多項負面消息影響下，股價難好轉。

惟他指出恒指公司將美團在恒指比重上調至7.71%，會在6月7日生效，預料股價在此前會有一定表現，預期美團後市將於260至280元之間上落。