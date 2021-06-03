時代天使（6699）首日超購680倍　比京東物流更熱　即睇專家分析

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-03 18:57

市場罕見的「箍牙股」時代天使（6699），以一手入場費34,948元成歷來最貴新股，震撼市場。雖然入場費高達3.5萬元，首日招股仍吸引逾千億資金孖展認購。

綜合各大券商數據，時代天使首日孖展認購額高達1,979億元，當中富途借出370億元；輝立借出300億元；耀才借出383億元。以公開集資額2.9億元計，超額認購近680倍。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指，預計參與人數可超越京東物流。

時代天使主營業務為隱形矯治解決方案，生產及銷售隱形牙套。（時代天使官網）

市盈率高達113倍 惟PEG不足1倍

截至2020年12月底止年度，時代天使收入錄得8.16億元（人民幣．下同），按年增長26.4%。當中，隱形矯治解決方案為時代天使的主要收入來源，2020年錄得7.99億元，佔整體收入的97.9%。

股東應佔溢利錄得1.51億元，較2019年的6,884萬元，按年大增1.19倍。2020年每股盈利為1.26元，折合相當於1.5258港元，相對招股價介乎147至173元，市盈率為96.34至113.38倍。

華盛證券分析師聶振邦指，時代天使市盈率相對上述增長1.19倍，得出市盈增長率（PEG）為0.81至0.95倍，由於低於1倍故反映招股價定位並不算高。

時代天使主打「時代天使標準版」，2020年收入貢獻4.46億元，佔隱形矯治解決方案的55.8%。（時代天使官網）

招牌產品「時代天使標準版」 佔逾半收入

招股文件顯示，時代天使的主營業務隱形矯治解決方案，2020年毛利為5.69億元，按年增38.5%；毛利率由2019年的65.5%，大幅增至71.3%。期內，整體成本為2.41億元，當中所使用的原材料與耗材佔1.21億元，佔所有成本的50.4%；員工成本則佔約27.2%。

產品線方面，時代天使主要提供4款隱形矯治解決方案，包括時代天使標準版、時代天使冠軍版、時代天使兒童版以及COMFOS。而時代天使標準版屬公司最暢銷產品之一，2020年收入貢獻4.46億元，佔隱形矯治解決方案的55.8%；該產品達成案例數目達7.32萬，平均售價為7,600元。

招股文件引用中華口腔正畸學雜誌等報告，指隱形矯治療法（即隱形牙套）於1998年在美國首次推出，適用於輕度至中度錯頜畸形，隱形矯治器透明且難以看見，通常成對戴在上下牙弓上。治療周期由0.8年至2年，比傳統正畸矯治方法的1.5年至2年較短。後續就診頻率亦相對傳統產品相隔較久，而每次後續就診所花時間亦較短，每次約15分鐘。

時代天使與其他醫美股如必瘦站等相比，聶振邦認為時代天使增長較強。（必瘦站圖片）

聶振邦：增長較同業快 PEG不比同業高

時代天使幾乎所有收入來自隱形矯治解決方案，聶振邦認為其業務多樣性的確較弱，但看好其盈利增長能力。以上述的市盈增長率（PEG）為例，與其他醫療器械及醫美技術相比，聶振邦認為在港上市並市值相若的可比擬股份有5隻，分別為先健科技（1302）、康基醫療（9997）、醫思健康（2138）、愛康醫療（1789）和必瘦站（1830），相對市盈率為83.22、44.78、112.19、39.68和39.27倍。

雖然時代天使市盈率較同業高，但聶振邦指，先健科技、康基醫療、愛康醫療的溢利增長率分別為67.25%、21.24%和17.61%，均遠低於時代天使增長近1.19倍。而先健科技、康基醫療和愛康醫療的PEG分別是1.24、2.11和2.25倍，較時代天使為0.81至0.95倍亦顯著為高，進一步確認招股價定位不算高。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑相信，若孖展額只達到「一百幾十萬」，有機會無法獲派一手並要付出利息成本。（資料圖片）

溫傑料千萬認購額方獲分貨

光大新鴻基財富管理策略師溫傑同樣看好時代天使的增長前景，由於行業集中度高，據招股書所指前兩大市場參與者的市場佔有率總計為82.4%，而時代天使便是其中之一，市場份額約41%。

不過，溫傑亦指出一些質疑，其一時代天使始終屬於高估值公司，市盈率超過百倍，定價並非便宜；另外，中長線而言，他質疑隱形牙套的療法日後會否被新療法取代，例如以往傳統金屬牙套於近年已經陸續被隱形牙套取替一樣。但他相信抽新股主要是「炒憧憬」，有別於二手市場買賣，中長線因素當前未必重要。

溫傑相信，有意入飛認購的投資者，要是選擇孖展，最少孖展至1,000萬元，否則「一百幾十萬孖展，中唔到隨時蝕息」。

聶振邦同意除非財力豐厚，否則以現金認購比較實際，避免蝕息風險。他補充，雖然是次招股並沒有引入基石投資者，但由於招股規模罕有地少，相信公司集資壓力不高，同時亦會吸引大量資金認購。他預計首日升幅可達10%至15%。