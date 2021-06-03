螞蟻消費金融獲批開業　花唄、借唄成為其消費金融專屬產品

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-03 19:18

重慶螞蟻消費金融在法定籌建期內，符合條件獲批開業，而「花唄」、「借唄」將成為螞蟻消費金融專屬產品。

重慶銀保監會非銀部有關負責人表示，螞蟻消費金融公司在法定籌建期內完成籌建工作，經依法審查，符合開業條件，於今日（3日）獲批開業。重慶螞蟻消費金融註冊資本為80億元（人民幣‧下同）。其中螞蟻科技集團出資40億元，佔公司註冊資本的50%。

按照整改方案，螞蟻集團應在螞蟻消費金融公司開業6個月內完成「花唄」、「借唄」的品牌整改工作。根據資料，該公司名稱為「重慶螞蟻消費金融有限公司」。

整改完成後，「花唄」、「借唄」將成為螞蟻消費金融公司的專屬消費信貸產品，其他金融機構借助螞蟻集團提供的數據信息所發放的消費信貸，不再標掛「花唄」、「借唄」名稱。

銀保監會要求螞蟻集團採取有效方式，保證金融消費者在申請消費信貸服務時能夠充分了解信貸服務提供者的名稱，避免引起品牌混同。

此外，銀保監核准重慶螞蟻消費金融有限公司經營以下人民幣業務：一是發放個人消費貸款；二是接受股東境內子公司及境內股東的存款；三是向境內金融機構借款；四是經批准發行金融債券；五是境內同業拆借；六是與消費金融相關的諮詢、代理業務；七是代理銷售與消費貸款相關的保險產品；八是固定收益類證券投資業務；九是經銀保監會批准的其他業務。