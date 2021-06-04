全球食品價格觸及近10年高位　分析師稱通脹或會加劇

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-04 16:44

有分析認為，食品價格上漲會加劇通脹，而目前全球食品價格已漲至近10年來的最高水平。

據內媒《財聯社》報道，根據聯合國糧食及農業組織（FAO）發佈最新數據顯示，5月食品價格指數為127.1點，比4月的121.3點上升4.8%，創自2010年10月以來最大的按月漲幅。食品價格指數已連續12個月上升，達到了自2011年9月以來的最高水平。

玉米價格上月累升近9%

FAO表示，植物油、糖和穀物價格的飆升帶動食品價格指數上漲。巴西主要種植區遭遇旱災，玉米、咖啡等農作物嚴重受到影響。在主要穀物中，玉米價格指數增幅最大，單看5月就增加8.8%，創下自2013年1月以來的新高。

在主要穀物中，玉米價格指數增幅最大，單看5月就增加8.8%，創下自2013年1月以來的新高。

東南亞的植物油產量增長放緩，導致棕櫚油、大豆和菜籽油價格上漲，這將推高畜牧生產的成本，可能使全球糧食庫存更加緊張。

2011年糧食價格上揚引發30多國騷亂

墨西哥、肯尼亞等國食品價格明顯上漲，這種趨勢已從主食蔓延至商店裏的貨物。在一些最貧窮的國家，食品價格上漲的現象更為嚴重，這些國家通常嚴重依賴進口，並且購買力和社會保障都十分有限。

對上一次全球範圍內的食品價格狂飆要追溯到2011年，當時的糧價飆升在30多個國家造成騷亂。

有分析師認為，在各國央行普遍採取寬鬆政策的背景下，食品價格上漲會加劇通脹。