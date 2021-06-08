金管局研推數碼港元　學者：改善港元地位　保持金融競爭力

撰文： 黃文琪 黃祐樺 最後更新日期： 2021-06-08 20:46

金管局公布「金融科技2025」策略，五大範疇包括全面推展銀行數碼化﹑加深央行數碼貨幣研究﹑發揮數據基建潛能﹑擴展金融科技人才庫，及善用資源政策支持發展。其中研推本地零售港元數碼貨幣（e-HKD），最受市場人士關注。專家分析推出e-HKD，有助消除港元「被邊緣化」憂慮，亦有助保持香港作為國際金融中心的地位。

金管局表示，會深入研究，正與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心合作，研究零售層面的央行數碼貨幣，稍後亦會開始研究本地零售港元數碼貨幣，以探討其用例、優點及相關風險。亦會繼續與中國人民銀行合作，就數字人民幣在香港進行技術測試，為本港和內地居民提供便捷的跨境支付服務。

總裁余偉文亦指出，本地零售港元數碼化的研究，會先由技術層面去分析，預料12個月後有結果。

至於會否影響現時發鈔行的發鈔安排，余偉文重申，目前是初步技術研究，一旦推行時，國際間有不同的建議，會於落實推行時再研究。

副總裁李達志補充，未來與銀行及科技界代表探討可行性，會否發行未有定案，惟強調不會改變現行聯繫匯率制度，亦無考慮改變。

中國人民銀行於去年5月宣布，將發行全球首款「中央銀行數位貨幣」數字人民幣，目前已在部份地區展開測試。（微博圖片）

袁偉基稱可加快與數碼人民幣兌換

金管局公布上述金融科技策略，樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基予正面評價。他表示若金管局正式推出數碼港元將有助本地金融業的發展，加快與數碼人民幣的兌換，並強化香港作為離岸人民幣業務中心。

在談及港元「被邊緣化」問題時，他認為隨著各國逐步研發數碼貨幣，香港作為國際金融中心，緊跟國際趨勢，研推數碼港元，將有助於保持本港競爭力。

至於會否成為洗黑錢工具，袁偉基指出，數碼港元作為法定貨幣，與Bitcoin等加密貨幣不同，理應具有貨幣辨識方式，難以用於洗黑錢，他又提及數碼港元是法定貨幣，不能拒收，甚至可能支持離線支付，或對PayMe等網上支付工具有所影響。

WeLab Bank李家達：港銀數碼化在亞洲是先行者

銀行業界則指出，本港銀行業於推行數碼化，在亞洲屬先行者，惟業內卻受制於人才不足。

WeLab Bank行政總裁李家達表示，金管局在過去幾年都是有積極推動金融科技發展，而銀行數碼化、數碼貨幣，以及數據基建亦是香港的強項。他續指，香港的銀行數碼化在亞洲而言，是可算一個先行者。除了在2019年已經發出虛擬銀行牌照外，周邊亦有不少國家，例如新加坡、台灣、馬來西亞等地都是因為香港的數碼化銀行的發展取得成功，而加快在自身地區發展數碼化銀行。

WeLab Bank行政總裁李家達：香港銀行數碼化在亞洲是一個先行者。（張浩維攝）

雖然香港金融科技發展不俗，但缺乏金融科技人才。「有無人才，就是睇啲人想唔想入行」李家達表示，要吸引金融科技人才，業界以及政府更要互相合作，多作宣傳。

他建議，應多加宣傳不同金融科技企業的成功例子，因為當大眾發現金融科技原來有巨大的發展空間，以及存在不同成功的例子的時候，相信就可以激發到年輕人對金融科技的渴求及激情。同時更樂見政府推動更多與金融科技相關的專業培訓，吸納相關領域的人員以填補現時人才不足的情況。