美股收市｜道指跌30點　迷因股CLOV升一倍　比特幣下探31000美元

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-06-09 04:40

標普500指數週二收盤接近持平，升0.74點至4,227.26；道指下跌30.42點或0.1%，至34,599.82，而納指上漲0.3%至13,924.91。美國證券交易委員會及Reddit引發的交易狂熱由GME、AMC蔓延到其他股票，周二醫療保險初創公司Clover Health（CLOV）股價一度飆升100%，收市仍維持85.8%升幅。

特斯拉5月份賣出了33,463輛中國製造電動汽車，比4月銷售增長29%。早段股價上升後回吐，收市報跌0.3%。美國4月新增職位空缺飆升至歷史新高930萬個，遠高於3月的830萬，是自2000年以來新高點。

美國司法部7日宣布FBI成功追回美國最大燃油管線營運業者Colonial Pipeline遭網路駭客勒索所支付價值230萬美元加密贖金，引起對加密貨幣安全性的關注。Bitcoin價格日間一度下跌超過一成，低見31035美元。

美國國稅局局長Charles Rettig出席參議院財委會聽證時呼籲國會授予稅務機構更多的權限來監管加密貨幣，他表示在現行法規下，稅務機構收集加密貨幣的轉賬信息有困難。由於長期脫離監管，美國國稅局損失了巨大的稅收。