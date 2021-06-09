王維基：Shoalter與I.T僅技術合作　料未來海外業務收益倍數增長

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-09 13:15

港視（1137）日前於通告公布，新業務Shoalter Technology Limited將與I.T Limited合夥營運名為「EESE」（Enjoy E-Shopping Everyday）的網上購物商場，將於2021年第4季開業。

港視今日（9日）舉行股東會，副主席及集團行政總裁王維基透露，「EESE」網上商場位為較中高檔，為香港時尚品牌網上銷售平台，當中或會出售幾百個品牌，包括服裝、化妝品、日本食品等類別。

王維基表示，新業務Shoalter選舉合作夥伴時非常謹慎，對於I.T價格昂貴等因素，他強調，今次港視僅是I.T技術上的合作夥伴，不是品牌重塑，如何營運商場是由公司決定。他亦透露，這次與I.T合作發展時間比預期長，皆因對方提出很多新創意及建議，相信會如客戶耳目一新的感覺。

王維基又稱，目標再物色1至2個合作夥伴，預計合作時間將會比第一次時間短，約半年時間左右。

此外，早前公司採納股份獎勵計劃，向王維基授出近4,600萬股份，但條件是港視股價在未來5年每年平均上升24%。王維基重申，以目前的競爭對手有信心做到增長，而且加上主攻海外業務的Shoalter充滿機會，預期海外業務在未來3至5年收益將會是香港業務收益的數倍。