招商銀行等四家銀行被北京銀保監會重罰　共計處罰金額530萬元

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-06-09 20:43

6月8日，中國北京銀保監局一連公佈6張罰單，劍指中國廣發銀行、中國浦發銀行、中國招商銀行及中國郵儲銀行個人消費貸、個人經營貸嚴重違規的問題。據統計，4家銀行合計被罰530萬元人民幣，其中，中國廣發銀行北京分行所領的罰單金額最大，共計達290萬元。

《新浪金融研究院》報道，6月8日，中國銀保監會官網顯示，北京銀保監局一口氣公佈6張罰單，劍指4家銀行因涉及個人消費貸、個人經營性貸款嚴重違反審慎經營規則等問題。

罰單顯示，四家銀行分別為中國廣發銀行、中國浦發銀行、中國招商銀行及中國郵儲銀行在京的各個分支機構。據統計，北京銀保監局對四家銀行共計處罰金額達530萬元，並對10名工作人員進行處罰。

具體來看，中國廣發銀行北京分行因採用不正當手段發放個人經營性貸款，被處罰款200萬；因個人消費貸款、個人經營性貸款嚴重違反審慎經營規則違法行為，被處罰款90萬元。此外，相關負責人李某及夏某被給予警告，均被處罰金10萬元。

中國浦發銀行共計被罰100萬元。浦發銀行北京安華橋支行、北京馬家堡支行均因個人經營性貸款業務嚴重違反審慎經營規則，分別被罰50萬元。此外，浦發銀行北京安華橋支行的相關負責人於某被給予警告，浦發銀行北京馬家堡支行的相關負責人宗某被給予警告，並處罰款5萬元。

中國招商銀行北京分行因個人經營性貸款業務嚴重違反審慎經營規則，被責令整改並處罰款50萬元，相關負責人李某也被給予警告。

而中國郵儲銀行北京分行因個人消費貸款嚴重違反審慎經營規則，被責令整改並處罰款90萬元；相關負責人吳某、沈某、王某被分別給予警告，而應某、薛某均被給予警告並處罰款5萬元。

近年來，中國監管層對嚴防信貸資金入樓市的管控愈加嚴格。3月24日，銀保監會辦公廳等三部門就聯合發佈通知，表示將從加強借款人資質核查、加強銀行內部管理等方面，嚴格審查處罰銀行業金融機構經營用途貸款違規流入房地產領域。

6月1日，在銀保監會舉辦的新聞發佈會中，銀保監會副主席梁濤也明確，以後將會持續堅持房住不炒定位，對房地產融資業務的違規行為零容忍。