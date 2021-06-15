畢馬威：本港銀行去年盈利跌28.1％　虛銀料2至3年後才扭虧

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-06-15 13:28

本港虛擬銀行自2019年起，已發出8間虛擬銀行牌照。惟大多虛擬銀行仍處於一個虧損狀態。畢馬威今日（15日）發表第33期年度《香港銀行業報告》，內容涵蓋虛擬銀行虧損情況。

當中，去年虛擬銀行錄得客戶存款160億元，整體稅前虧損24億，ZA Bank以60.37億元的存款排行第一，Mox居次，存款為51.94億元。不過，最大虧損為Mox，規模達4.56億元，livi bank居次，亦錄4.38億元虧損。

被問到，預計虛擬銀行何時可以轉虧為盈，畢馬威中國中資金融機構主管合伙人方海雲預期，香港的虛擬銀行最少仍雖2至3年時間方可轉虧為盈。他解釋，目前虛擬銀行將繼續投資於技術、產品等方面，由於現時虛銀未能提供跨境服務，所以暫時亦只向香港客戶提供服務。

最大虧損為Mox，規模達4.56億元，livi bank居次，亦錄4.38億元虧損。（資料圖片）

其次是，高息存款優惠吸客亦是其中一個令其虧損的原因之一。 雖然現時亦有虛擬銀行，為提高自身產品的多元化及其收益，已申請從事證券交易的1號與4號牌照。惟方海雲直言，仍然雖要最少2至3年時間方可實現轉虧為盈的目標。

畢馬威又指出，持續的低息環境將影響未來銀行的淨息差。又指，香港銀行業去年盈利按年下跌28.1％至2,010億元，總收入跌11%至4,370億元。貸款增長3.4％至10萬億元，升幅較2019年的6.4％有所收窄。報告覆蓋的銀行平均淨息差為1.37%，下跌41個基點 。