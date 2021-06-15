滙豐強積金計劃本月推強積金定期提取服務

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-15 18:45

滙豐香港退休金主管盧德芳表示，隨著更多成員認識分期提取強積金安排，計劃在本月推出強積金定期提取服務，讓年滿65 歲或符合提早退休條件的成員，透過提交一次性的申請，每月定期收取指定金額支付退休生活。

基金表現方面，滙豐強積金20 隻成分基金中資產淨值最高的其中兩隻基金包括恒指基金及保守基金，分別佔計劃總資產值的16%及14%，五年期回報則分別是54.6%及1.9%。截至今年四月底，滙豐強積金五年期回報最高的成分基金分別是自選美國股票基金、中國股票基金、北美股票基金、及亞太股票基金。

對於積金局去年放寬投資於房地產信託投資基金（REITs）的限制，盧德芳稱，公司正研究推出更豐富基金，以應付客戶需求，去年滙豐已表示研究推出REITs主題基金，但因為審批需時，暫未有相關公布。

滙豐投資管理中國及香港股票部主管沈昱指出，強積金計劃取消對中國A 股的10%配置比重限制，對市場來説是一大利好的消息。

他稱，A股與已發展市場及新興市場的股票之相關性較低，是由於該市場的境外投資者參與度仍較其他國際市場低，目前中國股票僅佔環球指數的5%。隨著A股獲完全納入MSCI明晟及FTSE 富時指數，相信將分別帶動流入3,700億美元及290億美元資金流入A股。

他續稱，雖然過去一年A股市場走勢不及港股或其他市場，但並不急於提高基金投資組合內的A股比例，而是會繼續專注於A股市場發掘個股或子行業的投資機遇。