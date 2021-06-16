《絕地求生》開發商擬上市　籌50億美元　勢成韓國最大IPO

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-06-16 13:15

《絕地求生》開發商Krafton在韓國首爾提交IPO申請，擬融資5.6萬億韓元（約合50億美元），有望成為韓國有史以來規模最大的IPO。

《新浪科技》報道，這家遊戲公司計劃以每股45.8萬至55.7萬韓元的價格出售逾1,000萬股股票。按照上限計算，該公司的市值將達到28萬億韓元（約合250億美元）。

據悉，在此之前，韓國最大的IPO記錄是Coupang2021年3月在紐交所創下的，當時融資46億美元。而韓國本土規模最大的IPO則是三星人壽保險公司2010年創下的43億美元。受益於流動性的充裕，這個亞洲第四大經濟體有望迎來更多IPO交易，LG能源解決方案和Kakao的子公司都有可能在下半年上市。

Krafton由張炳圭（Chang Byung-gyu）創立，之前名為Bluehole，在2017年發佈了《絕地求生》。這是當今世界銷量最高的遊戲之一，為該公司貢獻了絕大多數銷售額和利潤。Krafton去年實現營收16.7萬億韓元，實現運營利潤7.74萬億韓元。

該公司聘請Mirae Asset Daewoo擔任首席承銷商，瑞士信貸、花旗、摩根大通和NH Investment & Securities擔任聯席營銷商。

5月提交的文件顯示，截至3月31日，Krafton創始人張炳圭持有其16.4%的股份，騰訊通過一家子公司持有其15.5%的股份，CEO金昌漢則持有1.2%的股份。