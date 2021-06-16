歐冠昇網誌賀港交所成立21周年　未來聚焦新經濟及ESG

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-06-16 17:35

香港交易所（0388）集團行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin），今年5月24日加入港交所。今日發表第一篇網誌《為下一個21年乾杯》，分享入職原因、這一個月的工作，以及港交所未來發展。

網誌特別提及港交所上市21周年，歐冠昇在祝賀港交所生日快樂的同時，亦回顧了過往21年港交所的業務發展。過去21年，香港交易所從一個區域性股票交易所不斷壯大，發展成為了今天國際領先的交易所集團，提供豐富的多資產類別產品和金融服務。目前在香港交易所的上市公司已經多達2,550家，較2000年的790家增長了兩倍多。香港交易所集團的收入也從21年前的23億元增至去年的192億元。

未來透過互聯互通 增強與中國合作

此外，他亦提及加入港交所的原因，「自我上任的消息宣布以來，很多人都好奇我為什麼會加入香港交易所。這個問題的答案其實非常簡單 - 因為這裏的業務佔盡天時地利，前景太好了！香港是中國最國際化的城市，也是國際上最中國的城市，香港交易所身處香港市場的中心，與全球不同的市場制度對接，擁有獨特的優勢連接中國與世界」。

他認為，中國經濟高速增長和金融對外開放的趨勢不會改變，隨著中國金融市場繼續對外開放，進出中國的跨境資本流動需求勢必劇增。作為互聯互通機制的創新先鋒，香港交易所將繼續攜手內地交易所及其他夥伴，服務好這些與日俱增的跨境投融資需求。尤其是在現在的地緣政治背景下，我們作為內地與國際市場橋樑的作用只會比以前更加重要。只要香港交易所不斷豐富產品類別和風險管理工具，提升服務，就一定可以繼續提升國際競爭力，也一定可以為中國創造更大的價值。

重點推動新經濟及可持續發展

港交所在新經濟融資（包括生物科技融資）方面還有巨大的潛力。新經濟公司代表著未來經濟發展的方向，也會重塑港交所的市場。自從2018年推出上市改革以來，港交所已經成為全球第二大生物科技融資中心，準備來上市的生物科技公司絡繹不絕。新冠疫情讓醫療衛生成為全球關注的焦點，港交所有責任推動這一行業的健康發展。未來將不斷吸引來自中國和其他全球各地的生物科技公司來上市，為投資者創造機遇，也為人類的健康謀福祉。

港交所亦愈來愈留意可持續發展，「港交所正在積極提倡和創建一個透明、多元化的綠色金融生態圈，過去幾年，我們通過不斷完善《上市規則》、推出ESG Academy等多種方式，引導和推動上市公司加強有關環境、社會及管治（ESG）資訊披露，積極宣導負責任的企業發展和投資。長遠來看，這些致力於可持續發展的努力不僅有益於我們的業務和市場，也有益於全人類的發展，是我們必須繼續堅持的方向」。

歐冠昇於文尾再次表達對香港的期盼，「我上任短短一個月以來的見聞和得到的支持，再次讓我深深感受到香港的活力，使我對香港的前景更加充滿信心。還記得約十年前我初到香港，很快就被這座城市的開放包容、活力奮進和與時俱進所感染。這是一座自強不息、不斷重生的城市，我期望和大家一起為它譜寫未來絢爛的篇章。最後，我想衷心感謝所有為香港交易所今天的成績作出貢獻的人們，讓我們共同為它21歲的生日舉杯，攜手創造美好的明天！」