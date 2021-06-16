長城物業管理遞交上市申請　曾獲碧桂園服務入股｜新股IPO

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-16 21:43

曾獲碧桂園服務（6098）入股的內地物業管理公司長城物業管理今日（16日）遞交上市申請，華泰證券及中國平安資本擔任聯席保薦人。

初步招股文件顯示，截至今年3月底，長城物業管理擁有708個在管項目及855個合約管理項目，在管總建築面積為1.14億平方米，合約管理總建築面積為1.52億平方米，當中62.4%的在管建築面積位於一線或新一線城市，同時亦有130個由合營企業管理的總建築面積為5930萬平方米的項目。

文件又顯示，長城物業管理今年首季錄收入7.84億元（人民幣，下同），按年增長13%，盈利則增長6.7%至5,326.8萬元，2020財年收入為30.36億元。

此外，長城物業分別於2018年及2019年12月31日錄得流動負債淨額5.21億元及5.19億元。招股書顯示，截至該等日期長城物業擁有流動負債淨額乃主要由於公司的貿易及其他應付款項分別為9.83億元及10.23億元，以及可贖回股份分別為5.69億元及5.62億元。長公司稱，流動負債淨額讓其面臨流動資金風險。

碧桂園服務於今年4月斥資5.4億元入股，持有公司上市前約15.28%股權。另外，內房富豪黃光苗旗下的的中洲資本亦為主要股東，持有上市前股權約18.22%。