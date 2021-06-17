奈雪的茶明招股　天仁茗茶營運商急升30%　專家指影子股唔值博

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-17 18:30

新股市場轉旺，本周主營隱形牙箍的時代天使（6699）上市首日急升1.3倍，成為本港第二大賺錢新股，一手大賺45,600元。緊接而來的是在深圳起家的網紅茶飲公司奈雪的茶，將於明日開始招股，成為市場焦點。

在奈雪的茶開始招股前，被視為「影子股」、在本港經營天仁茗茶的同業賓仕國際（1705）偷步炒上，單日急升30%。專家指出，賓仕國際和奈雪的茶業務不能直接比較，主打市場完全不同，認為「股價升咗都唔值博」，建議專心抽奈雪的茶，值得用孖展認購，增加中籤率。

主營隱形牙箍的時代天使(6699)上市首日急升1.3倍，成為本港第二大賺錢新股，一手大賺45600元

IPO市場轉旺，近期正在招股的新股當中，物管股越秀服務（6626）已經於昨日（16日）開始招股，奈雪的茶預計明日（18日）起招股，將於本月底掛牌。光大新鴻基財富管理策略師溫傑接受訪問時指出，越秀服務屬於TOD綜合物業管理商，即是以公共交通為導向的開發模式，與本港的港鐵物業發展模式有相似之處，同時集團擁三大國有股東越秀地産、廣州地鐵及越秀集團支持。

截至2020年12月31日，奈雪的茶茶飲店數量達491間。（資料圖片）

奈雪的茶有人氣 招股反應料同期新股旺

不過，論吸引力及市場人氣，仍不及奈雪的茶，相信奈雪的茶招股反應更熱烈。他建議可以用現金認購越秀服務。

至於奈雪的茶，他亦看好其分店擴張速度快，據其招股資料指出，奈雪的茶茶飲店數量由截至2017年12月31日的44間，增加至截至2020年12月31日的491間，包括覆蓋中國大陸66個城市的 489間奈雪的茶茶飲店及分別位於香港及日本的各一間店。他建議用孖展認購，並提醒投資者可以先觀望明天首天的招股反應，再決定孖展金額。

奈雪的茶正式招股前，在本港經營「天仁茗茶」的賓仕國際偷步炒上，單日急升30%。（資料圖片）

賓仕國際創四個月高 溫傑指不宜高追

在奈雪的茶正式招股前，在本港經營「天仁茗茶」的賓仕國際偷步炒上，單日急升30%，近即日高位收市，同時創4個月高位，成交額3,570萬元。截至去年3月，集團的天仁茗茶零售店數目達56間，遍佈港九新界。

溫傑則指出，賓仕國際與奈雪的茶其實難以直接比較，因為前者是在本港經營，後者業務則遍及內地多個城市，營運規模及成本都不能同日而語。加上賓仕國際股價現時已經明顯抽高，建議投資者不應沾手。

事實上，賓仕國際發行股數是4億股，由三大股東合共持股3億股，相當於75%股權。意味街貨量不足1億股，有貨源歸邊的情況，令股價容易出現大波動。