知薇專欄重出江湖　細說「愛」得很專業｜知薇

撰文： 知薇 最後更新日期： 2021-06-20 10:00

公司元老級人物在喧鬧又寂寞的散水會上，神情悲喜交加，眼光忽明忽暗，手中一杯酒，從清冽飲到溫熱，說不完的話，回不盡的憶。老板致辭時，提及此人熱愛的高爾夫和鐘情的品酒，元老臉上瞬間綻放煙花閃爍明亮，眾人為之喝彩。元老是幸運且有遠見的：事業再輝煌，也有曲終人散、人走茶涼的一天。愛好哪怕始於微時，用心培養累積，假以時日，亦可相伴一生快樂無窮。

馮唐在他的新書《馮唐成事心法》中大力主張對愛好要專心和專業。事業飛黃騰達如他，更參透金錢、權力、地位乃是身外物，沈下心把愛好做到專業或半專業，用於平衡工作與生活，保持身心靈健康，才是幸福長久之道。馮唐雖是業餘寫作，但寫作得不業餘，得益於他閱書無數。他愛古玉，不是掛在嘴上，而是讀過價值20餘萬元的書，看過20餘個博物館。一個人，為人處事，縱使手法技巧多變，也總有跡可循。馮唐對自己愛好的投入度尚如此，他對待事業和人生的態度和行動力，可見一斑。成功，從不是必然，更不會是偶然。

為「愛好」可以去到幾盡？

一位多年的家庭好友，年紀輕輕已是專業人士，自有一番事業天地。中年時，接觸並醉心於研習太極拳，在本地學習還不夠，更放下手頭的工作，只身入內地拜從名師。適逢時機緣分具足，名師當時正苦於如何將太極拳推向世界發揚光大，一見這位彬彬有禮、誠心拜師、認真專注又中英文流利的學生，嘆天助他也，立刻收為入室弟子、傾囊相授。現如今，這位好友已過商業世界的退休年紀，人生更見精彩。每日忙於和享受太極拳的專業教學和推廣，不負師父的期望，把傳統文化的精華傳遍中港和世界各地。

經常聽到一句話，所謂「愛情有可能背叛你，但工作不會」。說這句的人，當時可能正寄情於工作以療愛情的傷，卻不記得，工作如愛情有一天也可能背叛你，比如當你人老珠黃、生產力低下的時候。但愛好不會，尤其是你真心鐘情、用心投入、做得比專業更專業的愛好。

到此，讀者可能會想：知薇，你講別人的故事就天下無敵，你自己呢？本人在金融行業多年，大小刁做了不少，人鬼蛇神見了不少，工作日程996，疫情前時不時到處飛，疫情後早晚zoom開會不停。癲狂的工作時間表，不能撼動我對寫作的熱愛，曾在某雜誌和某平台擁有自己的專欄和讀者群數年，在深夜、黎明和周末靈感來襲時開心趕稿。如今有機會在香港01重出江湖，筆耕不輟，榮幸之極。定當誠心誠意，寫我所愛，愛我所寫。

見薇知著．知薇｜資深金融圈內人。見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。