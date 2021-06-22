瑞銀財富管理：中國經濟有下行壓力　政策將轉向支持實體經濟增長

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-06-22 16:53

瑞銀財富管理在最新發表的報告中指出，雖然中國經濟率先自新冠疫情中復甦，並帶動亞太區2020年及2021年上半年的增長；但步入下半年，在壓抑需求減退、出口放慢、房地產調控持續及原材料價格上升壓縮企業邊際利潤等因素下，中國經濟將面對下行壓力。同時，地緣政治風險也再度上升。

瑞銀財富管理投資總監辦公室撰寫的最新一期「投資亞太」展望報告指出，該行認為中國2021年下半年政策將會更有針對性地轉向支持實體經濟增長，已公佈或可能推出的措施包括：下半年中國央行向市場注入流動性可能由第二季的大致持平轉為正數，以控制利率突然急升；擴大對中小企業的信貸；及遏制大宗商品價格失控。

報告稱，儘管中國政府有一些針對性的寬鬆措施，但官方可能會繼續收緊房地產行業及地方政府融資平台的政策，以穩定債務。

瑞銀財富管理稱，2020年中國的債務佔GDP的295%左右，按年上升約20個百分點，因為在疫情期間政府、企業及家庭債務都因大量的寬鬆而上升。報告認為，北京決心將2021年底該槓桿比率保持在300%以下，因領導層一再提到穩定債務的必要性。

瑞銀料下半庠中國經濟增長速度將放緩至5到6%。（資料圖片）

料周期股可跑出

報告預期，雖然在更嚴格的要求下，地方政府平台發債規模自4月以來明顯放慢，但該行預期下半年的相關發債仍將加快，因截至5月底止4.47萬億元人民幣的發債額度只用了20%；第三季的信貸將會保持較慢增速並在第四季穩定下來，全年發債額料按年增約11%。

儘管未來存在挑戰，但瑞銀財富管理認為穩定的信貸增長和寬鬆的政策將令中國經濟保持增長，經過上半年平均達低雙位數的增速後，預期下年GDP按年增速將放慢至5%至6%。

在這背景下，該行在戰術上更青睞離岸中國股票（MSCI 中國）；受助於總股本回報率上升、以三年為基礎計算的強勁盈利狀況，及疫苗接種加快和外部需求強勁帶動周期性行業走強，預期市場將在未來幾個月出現反彈。