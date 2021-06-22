港股下半年有望突破3萬關 　光大新鴻基揀呢8隻股　ATMX竟無影！

撰文： 江麗琦 最後更新日期： 2021-06-22 19:54

港股上半年表現教人失望，年初衝上31000點後，便無以為繼，近月在28000點至29000點徘徊，而新舊經濟股的換馬潮，亦教不少投資者意外。

展望下半年，光大新鴻基證券發表報告，料恒指有機會挑戰31000點水平，低位則為26000點，該行看好受惠經濟復甦的板塊，以及上半年表現落後的新經濟股，當中涉及四大投資主題，包括新經濟股、石油股、家電消費股，以及通訊服務股。光大新鴻基證券策略師伍禮賢在四大主題下揀選了8隻股份，潛在回報有望達13%至20%。

適應新監管環境，京東集團業務增長料快速。（資料圖片）

主題一、適應新監管環境 新經濟股可望回勇

報告指出，新經濟股上半年走勢落後，但預計在市場逐步適應新監管環境下，下半年新經濟股有望回勇，當中首選京東集團和聯想集團。

京東集團（9618）︰收入過去5年複合增長率達30%，雖然近期市場擔心集團未來增長有機會放緩，惟新經濟股而言，集團預期市盈率40倍不算太高，而活踴用戶持續增加，有利長綫增長。

聯想集團（0992）︰16年、17年業績低迷期，但18年再度恢復增長，最新業績表現理想，收入創9年新高，盈利創歷史新高。同時，個人電腦出貨量排名佔據全球第一，而個人電腦和智能設備一直帶動集團增長主要因素，未來可望持續增長。

油價回升，中海油受惠程度料不淺。（資料圖片）

主題二、需求回升 帶動油股

國際油價由低位持續反彈，近期更升穿每桶70美元。國際能源總署表示，下半年原油需求依然強勁，全年約有4.6%需求增幅，明年更有機會回復至疫情前水平，為油股帶來支持。

中海油（0883）︰油價上升利好油股表現，但另有兩大因素要關注，第一要看企業銷售能否回到疫情前水平，第二企業開支水平能否維持低水平。即使在2020年疫情期間，中海油石油和天然氣均錄可觀銷量增長，公司開採一桶油綜合成本為每桶約26美元，創下10年新低，料可從油價復甦中受惠。

中石油（0857）︰煉油和天然氣業務佔中石油一定比例，因此在油價回升期間，中石油受惠程度不及中海油。然而，公司首季業績有不錯復甦情況，加上內地對部份進口成品油加收進口稅，政策利好中石油。

JS環球生活注重小家電發展，業務發展迅速。（資料圖片）

主題三、經濟復甦 家電出口保持強勁

經濟開始進入後復甦階段，內地家電出口依然強勁，消費股走勢出現分化，進一步細分股份很重要。

海爾智家（6690）︰在去年疫情期間，集團在內地和海外仍然錄得不俗銷量增長，反映在行內競爭優勢相當大，該股3月被納入科指成份股，在更多資金關注下，有利股價表現。

JS環球生活（1691）︰後起之秀，注重小家電發展，JS環球生活近年業務增長迅速，旗下品牌發展理想，而收購Shark及Ninja，將集團業務帶至環球市場。預計集團下半年增長仍然持續。

中移動5G業務相對領先，業績有望逐步改善。（資料圖片）

主題四、穩陣公用股 通訊服務攻守兼備

通訊服務板塊有公用性質，向來業績和股價都不俗，部份個股有額外上升空間，可謂攻守兼備。

中移動（0941）︰首季業績已經開始改善，對比其他兩大電訊商，中移動5G業務相對領先，帶動其ARPU回升。另邊廂，中移動公布回歸A股計劃，A股發行價有機會達至約58元人民幣，有利港股表現。

香港寛頻（1310）︰公司已變身綜合資訊供應商，不再是傳統電訊商，而去年年底推出「HOME+」本地電商平台，發展理想，有望成為新增長引擎。