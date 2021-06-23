貿發局上調港全年出口預測至15%　關家明：市場復甦情況好過預期

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-06-23 17:24

貿發局公布，第二季出口指數按季大升9.7至48.7，貼近50的擴張領域，連續上升五季，顯示港商對未來出口前景逐漸回復信心。局方並把今年出口增長預期目標由年初的5%，調升至15%或以上，或是自2010年以來最大的增幅。

香港首季出口總額按年升33.2%，4月份出口則升24.4%。貿發局研究總監關家明表示香港出口表現增幅較大，除了是因為受惠於低基數效應外，也是因為市場復甦情況比預期佳，加上歐洲及美國的財政刺激措施已逐漸見效，這些國家的經濟開始好轉；更有不少港商疫情期間迅速靈活轉身，生意得以逆市造好，這些因素均令香港出口由去年第三季開始由負轉正，第四季升至較正常水平，最近幾月升幅更是較明顯，他相信未來季度本港出口仍可維持增長勢頭。「全年目標係15%已經是相對上保守，即使最尾一季有低單位數增長，都可以達標！」

近期商品價格指數持續上升，貿發局研究總監關家明（圖右）表示香港發生大規模消費品通脹機率較低。（鄺月婷攝）

料聖誕訂單情況好過去年

由於疫情未完全消退，市場需求尚未回穩，有66.4%廠商反映買家訂貨量減少。關家明認為疫情後，不少買家採取審慎作風，紛紛減少訂貨量，導致市場過去相當長時間出現單多量少的情況，例如：以往這個時間廠商已在接聖誕訂單，但現在他們的訂單只做到9至10月。同時，廠商未知做完手頭訂單後，之後可否再接到單，故他們不太願意增聘人手，這令本港失業情況未有太大改善。不過，他估計隨着環球經濟重拾增長，加上疫苗接種情況理想，聖誕訂單情況將會好過去年，屆時廠商可能要擔心「做唔切啲單」。

早前有聯儲局官員表示或會在2022年加息，較市場預測提早了一年。關家明覺得自從金融風暴後，聯儲局加息政策已較難預測，故目前未能猜測何時會加息，但即使本港今年內加息，也只會令股市變得波動，對香港出口、實際經濟及生產的影響未必立竿見影。對於近期《蘋果日報》資產被凍結，或加劇本港政治風險，他坦言政治跟經濟發展未必掛勾，即使去年中美矛盾升溫，但中國出口表現是全球最好，故不認為事件會影響香港的營商環境及出口表現。