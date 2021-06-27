宣傳陣地縮　公關急轉彎｜來一杯莫卡．陳仕娜

撰文： 陳仕娜 最後更新日期： 2021-06-27 09:30

少了一家媒體，城中的公關心口一陣抽搐。宣傳地盤縮窄，粥水愈來愈少，如何餵飽市場上的嗷嗷眾口，PR為客戶爭取曝光率，必然打爆頭。

生果枯萎了，那邊廂的對手生意日隆，切燒豬加開香檳，這場宿敵戰耗足近9490日，至死方休，觀眾一早看厭了單單打打，如今總算「冇眼屎乾淨盲」。

大型兼具影響力的傳媒買少見少，好的媒體仍頭頂光環，長年累月積蓄的公信力仍舊發揮功效。雖則「紙媒已死、媒體將死」的論調早在十幾年前已高唱入雲，之不過香港迄今，還有不少於十五份的報紙仍在付印中，十幾廿份雜誌於市面廣泛流轉，千萬不要小覷這塊彈丸之地的傳播密度。

傳媒業向來人聲鼎沸，是兵家必爭之地，網台及言論領袖如雨後春筍扎根落地，公關們時刻要抓實核心媒體，與你的骨幹記者保持良好而緊密的關係，切忌「有事鍾無艷，無事夏迎春」。

今時今日的公共關係，已由「Public Relations」轉化為「People Relations 」，乃眾人之事。以前憑靠幾家媒體「食糊」，現在則須大小通吃，連公司員工也納為宣傳的小衛星，總之條條道路通羅馬，要做到公信力與覆蓋率同時兼備。

舉例而言，內地一方面網媒蓬勃興盛，但絲毫動搖不了中央電視台《新聞聯播》的神級地位，還有央視《對話》和《央視財經評論》，都是老細和高管們夢寐以求的傳統舞台。這些正式的官方渠道，猶如救心丹，必要時才出鞘亮劍。日常營造人氣，要接地氣，仰賴網媒、社交平台、KOL和自媒體的交叉運用。

俗語云「廣告是自己說自己好，公關是讓別人來說你的好」。成功的公關需要強大的溝通能力及感染力，遊刃於不同的利益持份者之間，借助傳統與新興的媒體來說故事，為企業攢取口碑名聲與長流不息的支持，故稱為「贏響力」（Earned Influence)。

閉門造車、足不出戶註定成不了好公關，唯有辛勤在外走動、深入了解你的受眾、保持永續不斷的對話、抱擁完善的人際網絡，才算是合格的公關大員。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜｜耀才證券企業傳訊總監

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。