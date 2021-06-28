生豬期貨漲超4%　巨頭提價　華南地區上演搶豬大戰

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-28 11:15

今日（28日）中國生豬期貨主力開盤漲超4%，瀝青、塑料漲超2%，原油、燃油漲超1%。鄭煤跌超4%，焦煤、焦炭跌超2%。

據《證券時報e公司》報道，中國豬價於上周四（24日）大面積止跌回漲，河南等地每斤大漲0.55元（人民幣‧下同）；據新牧網數據，上周五（25日）中國生豬均價每斤漲至6.71元，較上周三（23日）（豬價最低點）上調每斤0.52元，較一周前上調0.04元，豬價上漲迅猛，廣西豬價最高漲至每斤7元，一日之間漲每斤1.2元。華南地區市場甚至出現搶豬現象。

隨著近期生豬價格的大幅上漲，不少屠企白條豬價格也水漲船高，目前，不少批發市場白條每噸漲價達4,000元！ 在北京某批發市場，目前白條豬成交均價已經侍公斤漲至20至21元，相比端午假期後每公斤14至15元，短短幾日白條豬成交價格已經上漲每公斤近6元。

另外，一些大公司也在上調豬價，據悉，溫氏集團在上周六（26日）僅一天時間內，兩次調高廣東豬價，第一次將「三元雜」上調侍斤7.7元，第二次則直接上調至8.5元，調價幅度接近1元，市場上甚至傳出溫氏將會安排第三次漲價，「三元雜」要上調到每斤9.5元。正邦集團同日將生豬價格調至每公斤14至17元，最高漲幅達2.4元。

﹙路透社﹚

為何豬價突然猛漲？

據業內人士分析，此輪豬價大漲並不簡單，受多重因素支撐，豬價呈現失控上漲的行情 。 一方面，節後大豬出欄後，養殖戶惜售情緒轉濃，生豬出欄逐步偏緊，加劇了屠企採購的難度； 另一方面，二次育肥抄底入場，加劇了生豬價格的反彈；另外，南北多地降雨增多，市場白條豬到貨減少，而終端豬肉需求大幅增加，南方市場呈現反季灌腸的表現，加劇了屠企提價收豬的信心 。

此前豬價連跌20周

2018年8月非洲豬瘟在中國暴發，引發養豬業劇烈震盪。今年春節過後至6月下旬，豬價跌跌不休。

6月中旬與6月上旬相比，21種產品價格上漲，25種下降，4種持平。農產品價格普遍走低，其中生豬（外三元）本期價格每公斤13.9元，較上期跌12%。

伴隨著豬價連續5個月的下跌，豬糧比進入豬價過度下跌的三級預警區間。6月16日，中國國家發改委發佈生豬價格過度下跌三級預警，密切關注生豬生產和市場價格走勢，及時開展儲備調節，促進生豬市場平穩運行。中國畜牧業協會近日也發佈倡議，在生豬價格下行階段不要恐慌，更不要以賭博心態安排生產。

隨著豬企利潤壓減，穀物替代增多，中國玉米貿易商去庫存壓力與日俱增。業內認為，短期內玉米價格仍以下降為主，而消化此前滯銷的大體型白條豬存量仍需時日。

隨著豬企利潤壓減，穀物替代增多，中國玉米貿易商去庫存壓力與日俱增。（新華社）

中國農業農村部監測數據顯示，6月前三周，全國批發市場豬肉均價分別為每公斤25.63元、24.64元和23.52元。地方農貿市場表現得更加顯著，據北京新發地市場披露的最新價格信息來看，6月18日當日，新發地市場白條豬批發平均價為每公斤16.75元，比上周同期的18.25元下降8.22%；比上月同期的22元下降23.86%。這一價格已觸及2018年底、2019年時豬肉價格的最低位。

據農業農村部監測，截至2020年9月份，能繁母豬產能連續12個月恢復性增長，連續4個月按年增長；生豬存欄連續8個月實現恢復性增長，並連續3個月按年增長。國家統計局數據顯示，2020年9月份能繁母豬存欄3,822萬頭，按月增長5.3%，較2019年12月份增長24.1%；生豬存欄3.7億頭，按年增長20.7%。

豬價會不會重回此前的高點？

隨著生豬價格連續4日上漲 ，養殖戶期盼繼續漲價的熱情進一步高漲，認為7月行情可能要反轉，但從供需方面來看，豬肉產能持續恢復、供大於求的局面暫時並沒有得到緩解。

分析人士指出 ， 本輪豬價大幅上漲，或將對此前豬價低於自繁自養成本線的一種補償式反彈，隨着生豬價格回彈至養豬成本線以上，豬價繼續反彈的動力也將逐步下滑。 畢竟，生豬產能仍在恢復，而進入下半年，雖然有豬肉季節性消費旺季支撐，但是，生豬出欄仍較維持較為寬鬆的態勢。

6月17日，廣發證券發佈研報指出，生豬養殖在高盈利刺激以及土地指標放鬆背景下，行業產能逐步恢復常態，上半年豬價周期性回落，展望未來豬周期有望回歸常規運行軌道。高仔豬價格導致的成本差異也將面臨周期性收斂，行業企業將重新面臨精細化成本考驗。