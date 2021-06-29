軟銀機器人業務在全球裁員　人形機器人Pepper已停產

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-29 11:10

《新浪科技》周一（28日）報道，知情人士稱，軟銀集團正在縮減其全球機器人業務，在裁員的同時，還停產了人形機器人Pepper。三位知情人士稱，被吹捧為第一個擁有「心臟」的人形機器人「Pepper」已於去年停產。其中兩位知情人士稱，重新生產Pepper的可能性較小，因為重啓生產的代價將是非常昂貴的。

Pepper機器人由富士康代工，旨在幫助填補勞動力短缺。但知情人士稱，Pepper的市場需求較小，迄今只生產了約2.7萬台。

業內人士稱，軟銀此舉意味着，公司CEO孫正義（Masayoshi Son）「讓軟銀成為機器人行業領導者」的計劃正在消退。

就在上周，現代汽車集團、波士頓動力與軟銀集團三方宣佈，現代集團完成了對波士頓動力的收購。交易完成後，現代持有波士頓動力80%的股份，軟銀通過一家關聯公司保留了其餘20%的股份。

「波士頓動力」是一家機器人公司，於1992年從麻省理工學院剝離，2013年被谷歌收購，2017年出售給軟銀。之前就有分析人士稱，出售「波士頓動力」，意味着軟銀在機器人領域的雄心壯志正在消退，也使得自家的機器人業務（包括Pepper）越來越孤立。如今，軟銀越來越專注於投資。

四位知情人士稱，作為機器人部門裁員的一部分，軟銀計劃在9月份削減其在法國330名員工中的約50%。這些員工主要來自軟銀在2012年收購的法國機器人公司Aldebaran。

三位知情人士稱，軟銀在美國和英國的機器人銷售業務規模較小，已經裁員一半。此外，日本的機器人業務員工已經被重新部署。

對此，軟銀一位發言人表示，在法國，有關裁員的談判正在進行中，最終數字尚未確定。美國和英國的員工也已被裁員，日本員工並被重新部署。