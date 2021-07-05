多國央行有望重拾黃金購買動力　金價或低位回升

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-07-05 15:06

在聯儲局上調加息預測後，金價將創下四年多以來的最大月度跌幅，德國商業銀行分析師 Carsten Fritsch表示，美元走強對黃金構成重大拖累，最近幾日黃金多次未能突破100日均線，是一個看跌信號。但有報道指，各國央行有望重拾黃金購買動力。

黃金本月已跌破每盎司1,800美元，綜合多間媒體報道，全球央行黃金儲備5月份增長放緩，但各國央行有望重拾黃金購買動力，料為黃金價格前景提供支撐。

報道指出，世界黃金協會最新發布央行黃金儲備月度統計數據顯示，5月份，全球央行官方黃金儲備淨增加56.7噸，增加的規模較上月下降11%。

5月份，泰國央行連續第二個月成為黃金最大買家，實現購金46.7噸，佔各央行淨購金總量的82%。土耳其央行亦於當月增持8.6噸黃金，推動其官方黃金儲備總量達415噸。而全球央行售金量達18.9噸，為今年1月以來的最高水平。

但塞爾維亞、泰國等多國央行已經開始增持黃金，加納央行最近亦宣布要買入黃金。塞爾維亞央行最近宣布，該國央行打算將黃金持有量從36.3噸增加到50噸，又指從長期來看，黃金是抵禦通脹及金融風險。

紐約期貨金每盎司最新報1,790.5美元，日內升幅為0.4%；黃金現貨每盎司最新報1,787.69美元，日內升幅為0.1%。