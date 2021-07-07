百卡梨型巨鑽將拍賣　料成交價達1.25億元　買家可用Bitcoin找數

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-07-07 15:13

加密貨幣用途日益廣泛，除可以用作買電動車外，原來國際拍賣行亦接受作為支付工具。據《彭博》報道，國際拍賣行蘇富比（Sotheby's）即將於本周五（9日）出售一顆重量達101.38卡的鑽石，並且接受以比特幣（Bitcoin）或以太幣（ETH）付款。

根據蘇富比拍賣行的數據，這顆「梨形」（ Peal-shaped）無瑕鑽石在香港的單批拍賣中最高可拍出1,500萬美元（折合約1.25億元），是有史以​​來以加密貨幣公開出售最昂貴的實物。

蘇富比表示，這是史上首次開放加密貨幣購買如此大的鑽石。事實上，蘇富比今年5月才剛以加密貨幣拍出塗鴉藝術家班克斯的作品，成交價為1,290萬美元（折合約1億港元），創下蘇富比首次以虛擬貨幣出售實體藝術品的紀錄。

蘇富比全球奢侈品部門董事總經理Josh Pullan表示，面對珍貴寶石的需求不斷增長，愈來愈多年輕人產生興趣，尤其在亞洲。「以往拍賣過重量超過100卡的鑽石不到10顆，其中只有兩顆是「梨形」鑽石。

Sotheby's即將於本周五（9日）出售一顆重量達101.38卡的鑽石，並且接受以比特幣（Bitcoin）或以太幣（ETH）付款。

加密貨幣短期內不能取代傳統貨幣

專門研究區塊鏈技術的瑞士當代數字藝術博物館藝術顧問兼策劃人George Bak表示，許多拍賣行高管對希望以加密貨幣作為付款工具的收藏家熱切程度而感到驚訝。

George Bak表示，過去一段時間很多人因加密貨幣市場的波動而暴富，以致他們仍享受消費的情緒中。他補充，若想讓作為藝術品經銷商或拍賣行在藝術界更具競爭力的話，允許收藏家使用加密貨幣付款將可為拍賣品帶來更吸引及創新。

他又解釋，由於加密貨幣價格波幅頗大，因此賣家或需承擔較大部分風險。不過他預計，儘管對加密貨幣付款的熱切度增加，但相信並不會很快取代傳統貨幣。