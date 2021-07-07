港股七連跌｜監管風波拖冧強勢股　專家力挺騰訊　另薦兩大板塊

撰文： 江麗琦 最後更新日期： 2021-07-07 18:57

港股橫行格局未改，近日走勢偏淡，今日﹙7日﹚再跌過百點，失守28000點大關，收報27960點。計及今日，港股已連跌7個交易日，累插1327點或4.5%。

今輪跌市與內地監管消息不斷不無關係，上月初當局出手整頓教育行業，之後到滴滴（美：DIDI）、滿幫集團（美：YMM）等中概股遭網信辦調查國家網絡安全，然後有新規針對腫瘤藥臨床開發提出更高的創新標準，觸發以CRO（合約研究機構）為首的醫藥股重挫。不少強勢股受政策牽連，逐一「淪陷」，只餘資源股、航運股、體育用品股，以及汽車經銷4S股等表現較為亮麗。專家認為，大市表現弱勢，但仍可在淡市中尋寶。

內地監管消息下，市場氣氛較差。港股大市自3月中旬呈橫行格局，一直在27500點至29500點區間上落，今日收市已逼近區間底部，收報27960點。

監管風暴再現，北水先走為上，周一港股通整體淨流出金額達到108.67億元，為歷來第三多，上日亦淨走15.68億元，今日才轉淨入17.8億元。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，「恒指27700點至27800點水平較為關鍵，能否守穩仍需看A股表現和北水沽貨潮會否緩和。若細心觀察北水沽貨的對象，主要是騰訊（0700）、美團（3690），明顯是沽科技股為主。」

分析指，騰訊基本面強，較其他科技股穩健。（資料圖片）

科技股僅薦騰訊 分注吸納

大市明顯缺乏方向，市場氣氛謹慎，上半年科技股整體已出現大幅調整，並且落後大市。恒生科技指數由第一季高位11001點，跌至目前7500點水平，科技股普遍累跌逾3成，長綫投資價值似乎逐步浮現，但植耀輝提醒投資者未宜隨便撈底，始終資金似未重新吸納相關股份。

他指出，科技股要逐隻睇，「科技股有很多不同範疇和業務，某些業績表現麻麻。若要從中選擇，始終權重股騰訊基本面強，可作科技股首選，並分注吸納，其他科技股則不太建議。」根據彭博數據預測，騰訊22年、23年每股盈利增長均超逾2成，預測22年、23年市盈率達24.7倍、20.3倍，確是較其他科技股為穩健。

至於熱炒的體育用品股，又能否成「避風塘」？安踏（2020）、李寧（2331）年初至今分別累升50%和75%，兩者長期守於20天線上，升勢步伐未有停止跡象。而且，早前「新疆棉」事件令國產品牌受追捧，兩大龍頭長線料可取得更多市場份額。但植耀輝表示，「確實體育用品行業較少受政策監管影響，前景料較明朗，惟目前估值已經較高，現水平不算吸引。」安踏、李寧預測市盈率分別高達51.6倍和66.1倍，估值確有高處不勝寒之感。

內地汽車銷情強勁，帶動汽車經銷4S股造好。（視覺中國）

汽車銷情俏 利4S股

反之，在淡市中，汽車經銷4S股、航運股則各有亮點，值得留意。中國汽車工業協會發布預測，今年上半年國內汽車銷量將達1,280.1萬輛，按年增長24.8%。其中，乘用車銷量按年增長26.2%，商用車銷量按年增長20%。由此可見，車市回暖，4S股中升控股（0881）、美東汽車（1268）股價亦有好表現。植耀輝表示，「4S股賣車銷情強勁，有基本面支持。」

以龍頭中升為例，上半年新車銷量達27.56萬輛，按年增加約40%；當中，豪華品牌新車銷量達16.19萬輛，按年增加約45%。此外，中升上周日配股引入高瓴資本， 集資30億元用作收購Benz內地經營權用途。種種跡象顯示，中國豪華車需求強勁，料4S股前景亮麗。

經復復甦 運費價格持續高企

至於環球經濟復甦，市場運力供不應求，航運股業績料全面改善，中遠海控（1919）、東方海外（0316）、海豐（1308）先後創52周高。植耀輝指，「運費價格處高水平，短期見唔到價格會下跌，故航運股亦可看好。」

根據上海航交所7月2日數據，中國出口集裝箱運價指數（CCFI）為2653點，續創新高，較2020年初不足1000點水平，足足翻了一倍，反映中國出口集裝箱運價持續高企。展望經濟復甦持續，運費短綫易升難跌。