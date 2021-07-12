人民幣中間價報6.4785　下調30點子　未來怎樣走？

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-07-12 10:20

今日人民幣中間價開報6.4785，較上一交易日下調30點；在岸人民幣上一交易日收報6.4847。

《新浪財經》報道，從美元指數的動態來看，中國社科院金融所副所長張明指出，美元指數後期可能走出前低後高的態勢。四季度的美元指數可能顯著強於三季度。在此前提下，在2021年下半年，人民幣對美元匯率可能呈現先升後貶的特點。

從資本流入的角度來看，花旗研究部董事總經理、首席中國經濟學家劉利剛表示，中長期看好人民幣逐漸升值。原因在於中國資本市場向海外機構投資人開放，同時也已加入全球資本市場指數，海外機構投資人未來將會加大對人民幣資產的配置力度，資本流入中國的規模在今後還會擴大。

渣打銀行大中華及北亞首席經濟師丁爽提醒說，除了關注支持人民幣升值的長期因素之外，也要看到在短期內人民幣可能會出現一些回調。從邊際變化的角度看，今年下半年中國經濟增長相對於其他國家的優勢會稍有縮減，同時貿易順差可能會下降，疊加監管層出台的一系列措施，會降低人民幣升值的壓力，預計今年下半年人民幣對美元匯率仍會在6.4到6.6的區間波動。

中金海外：美債利率下行在交易什麼？

近期美債利率持續回落讓投資者普遍感到困惑，特別是實際利率已經在深度負區間情況下還繼續走弱更是令人費解。由於實際利率普遍被視作是反映實際增長的部分，因此認為債券市場在反映經濟放緩甚至衰退預期的聲音也因此明顯增多。中金海外認為以下幾方面的原因值得關注：

1）政策因素：市場「賣短買長」。近期債券變化非常結構化，政策變化（點陣圖和利率走廊技術性上調）導致資金從短端債券被擠出，一部分進入長端國債，進而導致長端利率下行，但短端抬升。然而，上述變化並不可持續的。

2）交易因素：市場情緒和資金主導下往往會超調；近期走勢明顯超買且與股市背離，不排除出現回吐。

3）反應預期：依然是通脹預期回落主導。通脹預期回落更多，期限利差再度轉負。

往前看，即便短期存在一定對增長擔憂和數據不達預期的壓力，但我們認為當前深度為負的實際利率與實際增長情況並不完全匹配，更何況三季度美國增長和企業盈利在服務性開放的推動下仍將有一定韌性。因此，在這一背景下，我們依然維持在下半年展望中的判斷，即美債利率在增長改善、財政部TGA流動性釋放峰值回落、及美聯儲三季度正式修改聲明（如9月FOMC）傳遞未來減量指引的背景下仍有可能上行，直到正式減量開啟後（如12月FOMC）逐步築頂回落。