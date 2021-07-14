消委會：上半年接獲10宗虛銀投訴　消費者勿只看獎賞及優惠

為搶佔市場，部分虛擬銀行競相推出簽帳回贈、現金獎賞，以至標榜高於傳統銀行的存款利息，以吸引新客開戶。消費者委員會檢視8間虛擬銀行的服務，指出今年上半年收到10宗針對虛擬銀行的投訴，提醒消費者不應只著眼於獎賞和迎新優惠，應衡量個人日常理財的方式和習慣、對現金提存的要求，以至對轉帳、匯款、外幣定期存款和買賣等不同銀行服務的需求。

消委會指，多家虛擬銀行以較高的活期或定期存款優惠和消費回贈作推廣，但要將虛擬銀行帳戶綁定支付程式後，只有進行銀行定義下的「合資格消費」，才可獲得消費回贈，優惠細節亦有機會變更。目前4間虛擬銀行提供實體或虛擬扣帳卡，扣帳卡一般不設年費，但進行外幣交易，或會收取介乎交易金額的1.8%至1.95%手續費。

消委會又指，虛擬銀行不設實體分行，主要透過金融科技讓客戶經流動應用程式開戶及使用銀行服務，而大部分虛擬銀行都表明未能為美國公民、有美國稅務身份，或有香港以外地區稅務身份的人士開戶。有個別銀行表明開戶人要身處香港境內，假如未能符合相關條件，開戶時或日後管理帳戶可能遇上困難。

消委會又呼籲消費者需留意虛擬銀行是否全天候營運，銀行會否就某些服務設時限。檢視的8間虛擬銀行暫時均未有提供支票、按揭、投資等服務。個別虛擬銀行雖提供外匯買賣或貸款服務，但需於指定時間內進行。

消費者亦需留意每日存款上限，虛擬銀行每日存款上限由每日3萬至50萬元，或50萬元人民幣不等。每日提款上限介乎1萬至5萬元，轉帳限額則視乎情況由1萬至100萬元。目前只有4間虛擬銀行提供港元定期存款，其中3間銀行同時提供人民幣及美元定期存款。

消委會總幹事黃鳳嫺指，今年上半年共接獲10宗針對虛擬銀行的投訴，對比上年全年僅有5宗投訴，反映虛擬銀行正變得普遍，市民對於在虛擬銀行開戶的興趣有所增加，而相關投訴內容各有所不同，主要關於推廣宣傳優惠的投訴。