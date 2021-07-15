騰訊重上570元　傳與阿里「握手言和」　專家教路呢個位食糊

中資科網股續現反彈，兩大龍頭股騰訊（0700）及阿里（9988）今日最多抽升近3%及4%，騰訊收復570大關，最高見572元逾一周高位。事關昨日中銀保監在記招上指出，互聯網平台企業正按要求進行整改，緊接晚上就有外媒消息傳出，騰訊及阿里「握手言和」，擬逐步互通服務，包括淘寶引入騰訊旗下的微信支付。



專家相信倘若兩大巨頭能落實開放支付業務，將可降低受反壟斷政策處罰風險；不過同時認為，開放業務後，對一直以來依靠大數據推動增長的業務模式有影響，或令長線增長空間受限，不能掉以輕心，並建議持貨者不如趁高「食糊」。



上日，中國銀保監會新聞發言人張忠寧在記者會表示，對於互聯網平台監管情況問題，依法將金融活動全面納入監管，金融業務必須持牌。他又提到，目前平台企業正在嚴格對照法律法規和監管部門的要求深入地查找問題和進行整合。

《華爾街日報》引述消息報道，阿里及騰訊將逐步互相開放服務，焦點落在阿里旗下電商平台淘寶，將引入騰訊旗下的微信支付。(資料圖片)

至昨晚，外媒傳出騰訊及阿里巴巴擬在支付領域「握手言和」，打破長年以來強逼用戶「二選一」的狀態。

事實上，多年以來，消費者經常因為阿里及騰訊的競爭關係，分為兩大陣營，例如用戶在阿里旗下的淘寶購物，不能使用騰訊旗下的微信支付等。原因是兩大巨頭都不想自身的大量網絡流量，分享予競爭對手。

大摩預期可助降低反壟斷風險(資料圖片)

大摩料降低反壟斷風險

據《華爾街日報》引述消息報道，阿里及騰訊將逐步互相開放服務，焦點落在阿里旗下電商平台淘寶，將引入騰訊旗下的微信支付，預料最快未來數月落實。另外，亦傳出騰訊不再限制用戶在微信分享阿里的商品頁面，或讓阿里通過微信「小程式」功能接觸旗下用戶。

對於兩大巨頭有機會開放生態系統，大摩相信有助降低部分反壟斷風險，並認為內地互聯網行業中騰訊相對有彈性，維持對騰訊「增持」評級。

安里證券主席兼行政總裁黃偉康（中）指出，關注開放業務後對兩大龍頭的估值影響。（余秉峰攝）

黃偉康指關注科網開放平台 意味高增長期過去

安里證券主席兼行政總裁黃偉康接受訪問時表示，相信兩大科網巨頭正在嘗試打破在支付領域上的「二選一」爭議，開放市場亦是必然之舉，以符合監管機構要求。

不過，要留意，一旦開放業務切入後，變相令其原來各自在社交領域，以及電商領域的用戶數據優勢遭到削弱，長遠影響不容輕視，一來會令到其估值受壓，二來或意味龍頭股難恢復以往的高增長，「如果幻想騰訊可以重上今年初700元以上是不太可能的」。投資策略上，他指出騰訊股價已經連升三日，建議可以待股價升至580元左右先行「食糊」。

瑞信發表報告表示，預期中資科網股於2022年盈利有進一步下跌的風險，故認為市場對於內地五大科網股，即騰訊、阿里巴巴、美團、京東及拼多多明年收益平均增23%的預期，是過於樂觀。