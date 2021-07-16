全國碳市場今日開市　瑞銀拆解9大行業潛在影響　華潤電力或受惠

全國碳市場今日（16日）開市，碳排放配額今日全日收市每噸報價51.23元（人民幣，下同），升幅為6.73%，交易總量410.4萬噸，交易總額為2.1億元。瑞銀發表研究報告分析內地碳交易運作，甄別出9大行業潛在影響，並預料未來碳價走勢。

未來碳排放配額價或升10倍

瑞銀中國公用事業分析師廖啟華表示，電力行業的碳排放約佔中國總碳排放的40%；每家企業（現時為電企）都會設有碳積分額度，只有那些碳排放超出規定積分的企業，需要購買碳積分來支付碳價，而碳排放量小於規定限度的企業可以通過出售碳積分來獲益； 對可再生能源運營商的初步影響較小（不到5%），因其碳積分銷售不能高於整個碳市場的5%。

目前，約2,000家電企將參與全國交易機制，300MW以上發電機組按每千瓦時電所允許產生的碳排放量（噸）計的排放標準設定在877克/千瓦時。

該行指，中國目前的碳排放配額為每噸40元，將該價格與目前歐洲每噸50歐元碳排放配額相比，可能有較大的長期增長空間，未來碳排放配額價或升10倍。而2020年之後，當中國的碳交易市場成熟，長期碳排放配額價可能達到每噸200至300元。

瑞銀料華潤電力受惠於碳交易

另外，全國碳排放權交易市場開市現場，申能集團、華潤電力、中國華電集團、中國石油化工集團、國家能源集團、國家電力投資集團、中國華能集團、中國石油天然氣集團、中國大唐集團、浙江能源集團等10家企業成為全國碳交易市場首批成交企業。

瑞銀預計華潤電力（0836）將是獲益者，其盈利有4%的增長空間。未來，包括鋼鐵、電解鋁、造紙、水泥、航空、石油與冶煉等更多行業將被納入全國碳交易機制。